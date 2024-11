Expo en boek over Spaans fort van Blankenberge

Op 15 november opende in exporuimte De Meridiaan de expo ‘Het Spaans fort van Blankenberge (1586/87-1679)’. De expo is gebaseerd op het gelijknamig boek van stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester.

De expo katapulteert je naar het Blankenberge van de 16e en 17e eeuw toen in de Spaanse Nederlanden de bloedige Tachtigjarige Oorlog woedde. Blankenberge leed toen zeer hard onder aanvallen van de watergeuzen. “In 1572 plunderden en verwoestten deze rebellen de stad. De Spaanse bezetter bouwde toen aan de monding van de Grote Eede een fort om toekomstige aanvallen af te weren: het Spaans fort. Deze nieuwe expo brengt de muren van het Spaans fort weer tot leven. Je voelt hoe het was om te leven in deze bewogen en boeiende episode uit ons lokaal verleden”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kathy Kamoen (Team Blankenberge).

Pieter Deschoolmeester, stadsarchivaris, is de auteur van het gelijknamig boek. “Over het Spaans fort wisten we tot voor kort zeer weinig”, zegt hij. “Maar in 2020 werd een 17e-eeuws kanon gevonden vlakbij het Westerstaketsel, op een honderdtal meter van de plaats waar het fort ooit moet gelegen hebben. Dat triggerde mij om me in dit mysterieuze bouwwerk te verdiepen.” In zijn onderzoek bundelde Pieter de weinige info die er in wetenschappelijke literatuur over terug te vinden is, en legde dat naast cartografische en iconografische bronnen. “Het resultaat is een rijk geïllustreerde publicatie waarin ik de geschiedenis, rol, functie en ligging van het fort toelicht. Wat je er ook in leest, is wat dit fort ons tot op vandaag heeft nagelaten en welke sporen ons in het huidige straatbeeld nog herinneren aan de Spaanse bezetting”, klinkt het. ‘Het Spaans fort van Blankenberge (1586/87-1679)’ kost 15 euro en is te koop in het Infopunt Toerisme (Hoogstraat 2), het Belle Epoque Centrum (Elisabethstraat 24-26) en in Standaard Boekhandel Blankenberge (Kerkstraat 109). De expo is tot 5 januari te bezichtigen in De Meridiaan.