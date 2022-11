Duits geweer met bijzonder verhaal komt na veel omzwervingen opnieuw in de Westhoek terecht

Niek Benoot van het Hooge Crater Museum tikte onlangs een wapen met een ferme geschiedenis op de kop. Het Mauser-geweer behoorde tijdens de oorlog toe aan een Duitse soldaat. Toen die sneuvelde werd het meegenomen door een Britse officier die het in Engeland schonk aan een gewonde collega. Het vuurwapen, dat nog in perfecte staat is, is nu terug in Zillebeke. “Het verhaal van de mannen die het geweer gebruikten, leest als een avonturenroman.”

In de zomer van 2021 stuitte David Allton, een Brits historicus en reisleider, op een advertentie voor een Duits Gewehr 98-geweer uit de Eerste Wereldoorlog, te koop aangeboden in een wapenwinkel in Edinburgh in Schotland.

“Op zich is dat niet zo speciaal, maar het was vooral de kleine koperen plaquette in de kolf van het wapen die de aandacht van Allton trok”, vertelt Niek Benoot, uitbater van het Hooge Crater Museum in Zillebeke.

“Het plaatje vertelt hoe het wapen in 1915 werd gevonden bij het lichaam van een Duitse soldaat in Vlaanderen was, voordat het door een officier van de Gordon Highlanders aan een andere officier werd geschonken. Nog fascinerende is dat ook de naam van de Duitse soldaat was vermeld, zijn eenheid en waar hij was begraven. Namelijk aan de Meenseweg, op het Hooge in Vlaanderen, net ter hoogte van het museum.”

Geschiedenis

Om meer te weten over de drie mannen die het geweer elk om beurt in hun bezit hadden, riep David Allton de hulp in van de Duitse militaire historicus Rob Schäfer. De twee onderzoekers verdiepten zich in leven van de 3 soldaten.

Het geweer behoorde in de oorlog toe aan de 32-jarige landsturm-reservist Xaver Mayer. “Die werd op 5 maart 1915 opgeroepen en 10 weken later was hij in België”, aldus David Allton. “Twee dagen later, op 23 mei 1915 keerde Xaver na een aanval niet terug naar de Duitse linies en werd hij de volgende dag als vermist geregistreerd. Niemand had gezien wat er met hem gebeurde. In 1917 werd hij dood verklaard.”

Het wapen van Xaver Mayer werd tijdens een verkenningspatrouille meegenomen door 2de luitenant Alfred Marschall Thom, een officier van het 1ste Bataljon van de Gordon Highlanders. De luitenant bleek niet de eerste de beste.

De man die het wapen cadeau kreeg was kapitein Malcolm Vivian Hay, een van de oprichters van de Britse geheime dienst MI6. Hay trad bij het uitbreken van de oorlog toe tot de Gordon Highlanders.

Nieuwe tentoonstelling

Het geweer en het verhaal van de drie mannen die ermee verbonden zijn, zullen vanaf 2023 het middelpunt vormen van een nieuwe tentoonstelling met de naam ‘The Front Eye’ in het Hooge Crater Museum. De geschiedenis van het Mauser Gewehr 98 past perfect in de nieuwe themajaar ‘Verdwenen begraafplaatsen’ van Westtoer en Toerisme Vlaanderen.

“Recht voor het museum werden Duitse soldagen begraven en in januari 1915 waren er zelf 3 Franse begraafplaatsen op het Hooge, die volledig zijn verdwenen”, aldus nog Niek Benoot. Het verhaal van het wapen haalde ondertussen ook de Britse Daily Mail en de Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung.

(CM)