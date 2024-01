Danny en Freddy van For Freedom binnenkort opnieuw bij Andermans Zaken op VRT

De broers Danny en Freddy Jones van het For Freedom Museum in Ramskapelle zijn op 7 maart te zien in het recent opgestarte derde seizoen van Andermans Zaken. Ze blikken er terug nadat ze bijna vier jaar geleden van Kamal Kharmach heel wat nuttige tips kregen om hun museum succesvol uit te bouwen. “We zijn in die tijd sterk gegroeid en openen binnenkort de grotere bar en ontvangstruimte.”

Bijna vier jaar geleden zag een groot deel van televisiekijkend Vlaanderen op Eén (VRT) hoe Danny en Freddy Jones van presentator en docent bedrijfseconomie Kamal Kharmach in Andermans Zaken heel wat nuttige tips krijgen om hun museum meer bekendheid én bezoekers te geven. Zoveel jaar later blikken we met hen terug. En de timing is niet toevallig want op 18 januari startte het derde seizoen van de reeks waarbij ondernemingen en organisaties die het wat moeilijk hebben geholpen worden.

Meer nog: op 7 maart zijn Danny en Freddy opnieuw te zien in het populaire VRT-programma. Samen met nog enkele anderen kijken ze terug op die periode en vertellen ze over hoe het hen verder is vergaan.

Durven blootgeven

“De VRT zocht destijds bedrijven of organisaties om aan het programma deel te nemen met een brief naar lokale overheden waarin ze het concept voorstelden. Zo kwam er ook brief aan bij de Raad voor Lokale Economie van Knokke-Heist”, vertelt Freddy Jones. “Ik ben ook zelf lid van die Raad (ook als voormalig zaakvoerder van een fotozaak in de Lippenslaan, red.) en kreeg daar de vraag of dat niets voor ons was met het For Freedom Museum. Dat is natuurlijk niet evident want in dat programma moet je je als organisatie maar ook als persoon wat durven blootgeven; anders kan de vinger niet op de problemen gelegd worden. Maar het is wel begrijpelijk dat niet iedereen daar voor open staat.”

Freddy en Danny zagen het dus wel zitten om mee te werken. Hun For Freedom Museum – waarbij het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in woord, beeld en klank werd gebracht – werd geopend op 25 april 2009 als eerbetoon aan hun vader Dennis Jones, een Normandië-veteraan uit Crewe/ Cheshire in het Verenigd Koninkrijk die in 1974 met een meisje uit Knokke-Heist – hun moeder dus – huwde. Het militair uniform dat vader Jones droeg tijdens zijn huwelijk zou later het eerste uniform van de indrukwekkende collectie vormen.

“Kamal mogen we nu echt wel een vriend noemen. Hij was zelfs aanwezig op de begrafenis van onze moeder”

“Ons museum – dat louter met vrijwilligers begon maar nu is er één fulltime en één parttime in dienst – lokte wel een mooi aantal bezoekers maar we vonden dat het toch nog niet bekend genoeg was; mede door de wat afgelegen locatie” vult Danny aan. “Het viel niet genoeg op. Dat werd ook direct duidelijk bij het eerste bezoek van Kamal Kharmach. Hij was met zijn auto voorbijgereden omdat hij dacht dat het een café was! (lacht). Dus een eerste aanbeveling was alvast om de gevel aantrekkelijker te maken en er foto’s van wat er binnen te zien was te bevestigen. Het team van Kamal hielp ons ook om het onthaal de cafetaria op te waarderen en stond ons bij in onze communicatie. Jammer genoeg kwam na zijn interventie de coronacrisis er direct aan, maar toch heeft zijn doortocht een blijvende waarde gehad. Door de aanbevelingen, die we ook in praktijk ombrachten, zijn we gegroeid van 8.000 naar 10.000 bezoekers per jaar. We mogen Kamal intussen echt wel een vriend noemen. Hij was zelfs aanwezig op de begrafenis van onze moeder.”

Extra ruimte

Freddy en Eddy zaten intussen niet stil en realiseerden de voorbije jaren twee grote nieuwe loodsen waarin ze in april 2022 de indrukwekkende expo Montys’ Men – over de troepen van generaal Montgomery – realiseerden en in juni vorig jaar Wings for Freedom, die inzoomt op de impact van de luchtvaart op WO II. En daar stopt het niet bij. “Momenteel zijn de werkzaamheden aan de gang om de binnenkoer volledig te overkappen zodat we de bar ontvangstzaal met zo’n 90 m² kunnen uitbreiden”, legt Freddy uit. Door de werken is het museum nu gesloten maar op 9 februari open we terug. En tegen de paasvakantie zijn de werken met de overkapping, die bij mooi weer ook kan opengeschoven worden, afgewerkt.”