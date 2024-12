Closer to Memling Experience officieel geopend

Op de eeuwenoude zolder van het Sint-Janshospitaal is Closer to Memling Experience geopend, een audiovisuele, interactieve totaalbeleving voor jongeren, maar waar gegarandeerd ook ouderen plezier zullen aan beleven.

De Brugse musea zetten wat het Sint-Janshospitaal betreft volop in op Hans Memling. “Eén jaar na de heropening van de herinrichting van het museum werd het al 100.000 keer bezocht, aldus burgemeester Dirk De fauw. Met het project Closer to Memling Experience komt daar een extra publiekstrekker bij want Musea Brugge voortaan wordt op een interactieve manier het hedendaagse publiek met de wereld van de 15de-eeuwse grootmeester verbonden.

Aan de hand van drie innovatieve digitale toepassingen is het werk van Hans Memling nu beschikbaar voor het ruime publiek en dat zowel in het museum als erbuiten. Om dit te realiseren kon Musea Brugge rekenen op de steun van tal van binnen- en buitenlandse instellingen.

Ook voor kinderen

Closer to Memling Experience is gemaakt op maat van kinderen vanaf 7 jaar, maar ook volwassenen krijgen een ongeziene kijk op Memlings meesterwerken.

“Ook buiten het museum komen de bezoekers aan hun trekken”, aldus schepen voor Cultuur Nico Blontrock. “Dit kan dankzij een stadswandeling en geocache. Dit is een spel voor wandelaars met een gps-ontvanger. Het principe is dat schatkisten (caches) worden verstopt en dat de deelnemers met behulp van gps de schat moeten vinden. Via audiofragmenten leiden tijdgenoten van Memling langs plekken waar de schilder leefde en werkte. Men kan zelfs aan de grootmeester vragen over zijn kunst en tijd stellen.

Volgens Anne van Oosterwijk, directeur collectie bij Musea Brugge, is er in verband met het werk van Hans Memling binnen afzienbare tijd nog meer nieuws te verwachten. De werken in de Brugse collectie werden immers met de meest gesofisticeerde apparatuur doorgelicht. De resultaten van het onderzoek zullen de kunstliefhebber ongetwijfeld nog Closer to Memling brengen. (CW)