Allerlaatste Mu.ZEE-bezoek kan nog tot zondag 5 januari: “Personeel blijft aan de slag”

Mu.ZEE sluit op maandag 6 januari definitief de deuren voor een grootschalige renovatie van de voornaamste museumzalen. De ingrijpende verbouwingswerken zullen wellicht drie jaar duren.

Wie nog voor een laatste keer van de Full House-collectie wil genieten, krijgt daar nu de kans nog toe van 3 tot en met 5 januari. Ook de expo met een overzicht van het ontwerpproces is nog te zien. “In plaats van het eindproduct te presenteren worden fragmenten getoond van de vele manieren waarop het ontwerpteam heeft samengewerkt”, vertelt directeur Bruno Verbergt. Meteen is het ook de laatste kans om de catalogi en affiches van de vele tentoonstellingen in het verleden aan gereduceerde prijzen op de kop te tikken.

Katoen Natie

En op maandag 6 januari gaat Mu.ZEE dan voor het eerst sinds de opening in 1986 definitief dicht voor een periode van wellicht drie jaar renovatie van het complexgedeelte kant Romestraat. De voorbereidende werkzaamheden tot die renovatie zijn al gestart in april 2024 en de eigenlijke grote verbouwingswerken starten in het voorjaar 2025.

“Alle personeel blijft aan de slag”, klinkt het. Werk genoeg trouwens met de verhuizing van een gedeelte van het depot en de opbouw van exposities in de Venetiaanse Gaanderijen die Mu.ZEE voor twee jaar heeft afgehuurd.

“Zo komt er ook in het FeliXart museum in Drogenbos een expositie met een aantal werken uit onze vaste collectie. Voorts zal de Katoen Natie van Fernand Huts een gedeelte van ons depot herbergen net als de transportfirma Hizkia, specialist in kunstlogistiek, transport en collectiebeheer”, aldus depotbeheerder Johan Van Roose. Een aantal van de 8.000 stukken tellende vaste Mu.ZEE-collectie zal de komende jaren een reizend bestaan kennen naar diverse tentoonstellingen.

Toekomst

Tot vandaag blijft het onduidelijk of Mu.ZEE anno 2028 terugkeert naar de Romestraat of verhuist naar de site van het Thermae Palace Hotel. “Het is hoe dan ook geen verloren investering want het gebouw van architect Eysselinck heeft ook de potentie om een andere publieke bestemming te krijgen. De Vlaamse overheid wil overigens al haar beschermd erfgoed in optimale conditie houden en een toekomst geven”, zo verwoordde algemeen directeur Bruno Verbergt het in een recent interview in De Zeewacht.

Natuurlijk blijven het vernieuwde Permekemuseum in Jabbeke en het recent overgenomen Peiremuzee in Knokke wel open.