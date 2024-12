Adornesdomein in Brugge lokte meer dan 20.000 bezoekers in 2024

Het Adornesdomein in de Peperstraat in Bruggee ontving in 2024 meer dan 20.000 bezoekers. Daarmee boekt deze middeleeuwse parel van de Unesco werelderfgoedstad een bezoekersrecord sinds het tien jaar geleden de deuren openstelde voor het publiek. Het afgelopen jaar stond in het teken van de viering van de avontuurlijke en invloedrijke familietelg Anselm Adornes, die 600 jaar geleden in de Peperstraat in Brugge werd geboren.

Het was Anselm Adornes die de kenmerkende Jeruzalemkapel liet oprichten en het domein de bijzondere uitstraling gaf die eeuwen later steeds meer bezoekers weet te verleiden. Een van hen is schrijver Bart Van Loo. In zijn in 2024 verschenen boek ‘Stoute Schoenen’ schrijft hij op basis van zijn bezoeken aan het Adornesdomein het volgende: “Als je in Brugge ergens in alle rust en stilte de 15de eeuw kunt ademen, dan is het wel hier.”

Net als Bart Van Loo vinden elk jaar meer binnenlandse en buitenlandse bezoekers hun weg naar deze bijzondere plek in het Sint-Annakwartier in Brugge. Het toont dat de inspanningen van de nazaten van Anselm Adornes (het domein is nog steeds in handen van dezelfde familie) om dit unieke stukje middeleeuwse geschiedenis aan het ruime publiek te tonen, lonen.

600ste verjaardag

“Tien jaar nadat we het domein openden voor het publiek, en vele investeringen later, zijn we blij met deze steeds grotere blijk van vertrouwen en enthousiasme van het publiek”, zegt Véronique de Limburg Stirum, voorzitster van Adornes vzw. De 600ste verjaardag van Anselm Adornes, maar ook de tiende verjaardag van de opening voor het publiek, werden de voorbije twaalf maanden uitgebreid gevierd.

Zo verscheen het boek ‘Een hemels Jeruzalem in Brugge’ onder redactie van Jan Dumolyn en Noël Geirnaert. Er vonden doorheen het jaar ook verschillende lezingen en concerten plaats. En nog tot 5 januari 2025 zijn de projecties op de Jeruzalemkapel een van de trekpleisters van Wintergloed, een lichtwandeling door de Brugse binnenstad. Bovendien wordt de gelegenheidstentoonstelling, ‘Glorie en tegenslag van een 15de eeuwse reiziger’, over de avontuurlijke reizen van Anselm Adornes, wegens het succes verlengd tot 1 maart 2025.

Kostbaar erfgoed

“We kijken ernaar uit om het publiek ook in 2025 op verschillende manieren de geschiedenis en sfeer van deze unieke plek te laten beleven. Op die manier willen we bijdragen aan het beschermen van kostbaar erfgoed en het tegelijk op een hedendaagse manier toegankelijk maken voor de volgende generaties”, aldus Véronique de Limburg Stirum.

Het Adornesdomein met Jeruzalemkapel, museum en tuin zijn, uitgezonderd zon- en feestdagen, alle dagen open voor het publiek van 10 tot 17 uur. Het Adornesdomein is een familiaal privédomein, in de 15de eeuw gesticht door de familie Adorno uit Genua. Het bestaat uit de Jeruzalemkapel, godshuizen en een herenhuis met een grote aanpalende tuin. Tegenwoordig zetten graaf en gravin Maximilien de Limburg Stirum, de 17de generatie sinds de oprichters, zich gepassioneerd in voor het behoud van dit uitzonderlijke Brugse erfgoed. Het Adornesdomein maakt deel uit van VESTA, een netwerk van uitzonderlijke privéhuizen, parels van het Belgische erfgoed, die door hun eigenaars minstens gedeeltelijk voor het publiek worden opengesteld