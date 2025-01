Meulebeeks Dichterscollectief brengt poëzievoormiddag in teken van lijfelijkheid

Op zondag 2 februari om 10 uur brengt het Meulebeeks Dichterscollectief een poëzievoormiddag in de Spiegelzaal van het kasteel Ter Borcht. Het centraal thema van de poëzieweek is lijfelijkheid.

Het Meulebeeks Dichterscollectief werd in 2017 boven de doopvont gehouden met het thema ‘Dichter bij huis’. Het initiatief werd toen in de bib gehouden, maar kende een danig succes dat men een jaar nadien diende uit te wijken naar de grote zaal van de academie. Met ‘Dichters slopen muren’ durfden zeven dichters het aan om anderstaligen, die in Meulebeke woonden, uit te nodigen om in hun eigen moedertaal een gedicht te declameren. In 2019 volgde dan ‘Vers geregeld’ en in 2020 stond poëzie naast kunst van eigen bodem. Lokale kunstenaars zorgden voor een artistiek werk dat in de bib tentoongesteld werd en de dichters beschreven het kunstwerk in poëtische bewoordingen.

Toen kwam corona en in 2021 werd er geen poëzievoormiddag gehouden. In 2022 deed men het voorzichtig aan met ‘Vers geplukt’ waarbij gedichten van het MDC opgehangen werden aan enkele krulwilgentakken in de bib. In 2023 kon men opnieuw voluit gaan met ‘Dichter bijeen’. Ondertussen was men uitgeweken naar zaal Vondel, want het aantal bezoekers bleef maar stijgen. De organisatoren zorgden toen voor gastmuzikant Iben Naessens. In 2024 kon men in de prachtlocatie De Spiegel van het kasteel Ter Borcht ‘Vers van het huis’ aanbieden waarbij harpiste Fran Vancoillie haar warme harpmuziek perfect deed rijmen met de gebrachte poëzie.

Unieke locatie

“Het succes van onze poëzievoormiddag is vooral te danken aan de voorbereiding die we hieraan besteden en aan de uitwerking ervan”, aldus Geert Tallieu, lid van het MDC. “We houden ons voor om elk één eigen gedicht, dat beantwoordt aan het thema, te brengen naast een gedicht van een dichter naar keuze. Ons dichterscollectief telt ondertussen tien gemotiveerde personen die ieder hun inbreng hebben in de uiteindelijke uitwerking. Zeg maar van ontwerp van de affiche, het drukken van de dichtbundel die we elk jaar praktisch gratis aan de man brengen en het drankje dat we schenken op het einde van voormiddag. Voeg daarbij nog de prachtige muzikale intermezzo’s en de unieke locatie hierbij en u begrijpt…”

“Dit jaar hoort u volgende dichters: Johny Boussauw, Lieven Van Parys, Els Vander Velpen, Katrien Vergote, Carine Tallieu, Tom Veys, Linda Denys, Luc Masschelein, Luc Bouckhuyt en mezelf. De muzikale intermezzo’s worden verzorgd door Tom Bottelberghe, Bert Coene en Floor Van der Meeren. De inkom is gratis. Deuren vanaf 9.30 uur. Parkeren is mogelijk in de Ter Borchtlaan.” (LB)