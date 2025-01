Maldegemse cultuurraad kijkt hoopvol vooruit

Cultuurraad Maldegem verzamelde voor een nieuwjaarsetentje in restaurant LíJo. Aan het begin van de gezellige namiddag nam uittredend voorzitter Etienne Dhont (80) er eventjes het woord. “Net zoals zes jaar geleden stelden we weer een memorandum op met bouwstenen voor de volgende bestuursperiode. Via acht speerpunten werkten we tal van concrete voorstellen uit ten behoeve van het nieuwe gemeentebestuur. We hopen dat de nieuwe bestuursploeg bij de uitwerking van het strategisch meerjarenplan rekening houdt met ons memorandum”, aldus Etienne Dhont, die voorzitter was van 1972 tot 1977 en van 2014 tot 2025. (MIWI /foto MIWI)