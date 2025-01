Leen eens iemand voor een praatje: Levende Bib in Kortrijk brengt mensen met elkaar in contact voor gezellige babbel

Een praatje slaan met een toevallige passant: we doen het steeds minder. Terwijl we er wel degelijk nood aan hebben, want praten verbindt. Een initiatief als de Levende Bib in Kortrijk, uniek in onze provincie, brengt mensen opnieuw bij elkaar: je ontleent er alleen geen boeken, maar mensen die graag met jou willen praten.

Intussen al voor de vierde keer vindt op zondagnamiddag 26 januari in Kortrijk een Levende Bib plaats. Het principe is even eenvoudig als geestig: mensen worden er met elkaar in contact gebracht voor een praatje. Je kunt aan de bijeenkomst deelnemen als levend boek of gewoon als bezoeker. Een levend boek is dan iemand die zich beschikbaar stelt voor een babbel en zijn of haar interesses kort aangeeft in een boekje. De bezoekers kunnen die boekjes raadplegen, er eentje uitkiezen zoals in een echte bib en worden dan ter plaatse met de man of vrouw achter het boekje in contact gebracht. Niets moet, je geeft zelf je grenzen aan, maar het systeem werkt: de drempel om in gesprek te gaan met iemand die je niet kent, ligt meteen een stuk lager.

Blik verruimen

De Levende Bib in Kortrijk is een gezamenlijk initiatief van het Theaterproductiehuis Antigone, Kunstencentrum Buda en Refu Interim. “Het concept ontstond begin deze eeuw in Denemarken, als laagdrempelige manier om ontmoeting en dialoog tussen mensen te stimuleren”, schetst Clara Declercq (25) coördinator voor Antigone. “Vooral in steden blijken mensen moeite te hebben om met elkaar in gesprek te gaan: mensen snellen voorbij of kijken constant op hun smartphones. Het zorgt ervoor dat contact leggen steeds moeilijker wordt, daarom proberen wij dus een context te creëren waarin dat contact gemakkelijker tot stand komt. Praten met anderen zorgt voor verbinding. Mensen leren er elkaar beter door kennen en hun blik op de wereld verruimen.”

“Vooral in steden blijken mensen moeite te hebben om met elkaar in gesprek te gaan”

Clara benadrukt dat de Levende Bib open staat voor iedereen. “Het originele concept focuste op onderwerpen waar veel vooroordelen over bestaan. Mensen werden aangespoord om eens te praten met iemand die een hoofddoek draagt, die werkloos is of een verslavingsproblematiek heeft, en zo de vooroordelen daarover te verminderen. In de Kortrijkse versie van de Levende Bib laten we deze focus achterwege. Iedereen heeft een interessant verhaal te vertellen. Het hoeft dus zeker niet te gaan over ‘moeilijke’ onderwerpen, al mag dat natuurlijk.”

Heel belangrijk is daarbij het ongedwongen karakter van de gesprekken. “Je praat zo lang of kort als je wil met elkaar. Klikt het toch niet helemaal, dan kun je gewoon iemand anders aanspreken. In de boekjes wordt kort aangegeven waar een ‘levend boek’ graag over praat, dat geeft al een aanknopingspunt. De taal waarin iemand wil spreken, staat er in. Maar ook waarover iemand liever niet praat. Nogal wat mensen houden zich liever ver van politiek, dat wordt dan ook gerespecteerd.”

“We houden het ook heel gezellig: mensen zitten er niet op een bankje te wachten tot ze ‘ontleend’ worden of zo”, lacht Clara. “Iedereen zit en loopt er door elkaar, wij brengen ‘lezer’ en ‘boek’ in contact. Die kunnen dan een rustig hoekje zoeken, of een wandelingetje maken: het gaat er allemaal heel gemoedelijk en los aan toe.”

Verschillen en raakpunten

De Levende Bib is een mobiel concept: de boekenkast en bijhorende meubelen kunnen overal worden neergezet, op om het even welke locatie maar ook op festivals of andere evenementen. De vorige edities aan onder meer de verlaagde Leieboorden en op Kortrijk Weide kenden meteen heel wat bijval en kunnen dankzij middelen via DURF2030 worden verdergezet.

De voorbije zomer engageerde ook Liesbeth Vandamme (45) uit Lichtervelde zich als ‘levend boek’. Ze is al langer actief binnen Kannet Taboe, een vereniging van mensen die getuigen over leven met een beperking. Toen daar de oproep voor ‘levende boeken’ binnen viel, voelde ze zich meteen aangesproken. In haar boekje staat te lezen dat ze mama van vier is, graag activiteiten met de kinderen onderneemt, zelf graag leest en schrijft, zelfs een eigen blog heeft. “Mensen met een beperking ervaren soms een drempel om anderen aan te spreken. Anderen ervaren dit omgekeerd ook. Het is voor hen iets onbekend of vreemd. Maar ik ben heel blij dat ik deze uitdaging om in gesprek te gaan met wildvreemden heb aangenomen. Alles ging gewoon vanzelf. Ik geraakte onder meer aan de praat met een straathoekwerker, en met een vrouw met wie het echt goed klikte hou ik sindsdien nog regelmatig contact. Eigenlijk hebben we weinig gemeen, en toch begrepen we elkaar meteen. We geraakten aan de praat over lekker eten maken, en het belang van samen komen met familie. want ze bleek een nieuwkomer en vertelde dat ze haar familie wel hard mist. Heel bijzonder vond ik dat. Want zelfs al ben je verschillend, er zijn altijd ook raakpunten. We zijn tenslotte allemaalmensen.”

Iedereen welkom

Op zondag 26 januari, van 14.30 tot 17 uur, palmt de Levende Bib de Kortrijkse hotspot Buda Kitchen (ALTA) in. Voor deze editie wordt ook samengewerkt met Zorggroep Heilig Hart. “We gingen deze keer bewust op zoek naar een partner die ook ouderen huisvest. Want we merkten op de eerste bijeenkomsten dat dit concept toch vooral jongere mensen aanspreekt. We hopen onze werking op deze manier ook bekend te maken onder senioren, en ook hen warm te maken om een praatje te komen maken. Want nog eens: iedereen is welkom. Ik zou bijvoorbeeld ook heel graag eens een bedrijfsleider uit de regio zien opduiken in de Levende Bib!”, besluit Clara enthousiast.