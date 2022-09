Laatste ‘normaal’ Schouwburgseizoen voor de verbouwingen

Schouwburg Kortrijk krijgt de komende jaren een grondige makeover. De werken starten in 2023 en zo heeft de Schouwburg nog één cultuurseizoen in petto vooraleer het gebouw twee jaar de deuren sluit.

Maar liefst 110 voorstellingen zijn er nu al aangekondigd in het komende cultuurseizoen! Het wordt meteen ook het tweede jaar van CUBO. Er wordt gemikt om te groeien naar zo’n 800 à 1.000 cultuurbouwers.

Straf cultuurjaar

Alles uit de kast halen. Dat moeten de schouwburgmedewerkers gedacht hebben voor het laatste ‘normale’ Schouwburgseizoen voor de grote werken. De agenda is nu al goed gevuld met 110 voorstellingen (!) en dan moet het programma van de festivals NEXT en Spinrag nog aangekondigd worden. Op het menu opnieuw voor elk wat wils.

Schouwburg Kortrijk: seizoen 22-23

Het dans- en theaterprogramma is dit seizoen verrassend en gewaagd. Heel wat opkomende en niet-gekende artiesten en gezelschappen krijgen een podium. Een uitdaging: want onbekend maakt onbemind. Maar laat dat de cultuurliefhebber niet afschrikken. Gezelschappen en artiesten als Cie Par Terre/Anne Nguyen, oester of Naomi Velissariou doen hier misschien geen belletje rinkelen, maar staan al lang op de internationale en dus de Schouwburgradar. Uiteraard is er ook plaats voor gevestigde waarden als Toneelhuis, NTGent, KVS en vele anderen.

Bij de populairdere genres als muziek en comedy kunnen de grote namen niet ontbreken: Flip Kowlier, Meskerem Mees, Alex Agnew, Gabriel Rios, Kommil Foo, Lieven Scheire,… allen passeren ze de revue. Verrassend: local heroe en aanstormend talent Hans Cools was de allereerste humorvoorstelling die uitverkocht. Er is een extra datum toegevoegd aan de kalender. Ook de ticketverkoop voor Ozark Henry loopt als een trein: de Kortrijkzaan brak 20 jaar geleden helemaal door met zijn plaat ‘Birthmarks’. Om dat te vieren brengt hij een full band mee naar zijn hometown voor een onvergetelijk concert.