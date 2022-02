Yper Museum koopt werk van de in Poperinge geboren schilder Louis Delbeke

Het Yper Museum kocht, niet voor het eerst, een werk van de in Poperinge geboren schilder Louis Delbeke (1821-1891). Het schilderij ‘Le Destin’, dat tot voor kort in privéhanden was, toont hoe adel en burgerij een tombola organiseren voor de armen. Het werk zal niet onmiddellijk in het museum worden opgehangen, maar zal bij gelegenheid te zien zijn tijdens een tentoonstelling.

Louis Delbeke werd geboren in Poperinge, maar verhuisde als kind naar Ieper. Hij kreeg les aan de Ieperse academie en studeerde, met financiële steun van de stad Ieper, voort aan de academies van Brussel en Antwerpen. De kunstenaar kreeg in 1883 de opdracht van de stad om een van de grote zalen van de Lakenhallen te beschilderen. Zijn fresco’s overleefden de Eerste Wereldoorlog echter niet.

Le Destin

Het Yper Museum tikte nu het werk Le Destin op de kop. Dit olieverfschilderij maakte Delbeke in 1866 en in datzelfde jaar stelde hij het tentoon op het Salon van Brussel, waarna het in privéhanden verdwijnt.

“In 1866 schildert Louis Delbeke voor het eerst onderwerpen uit het dagelijks leven”, zegt Sandrin Coorevits, directeur Ypres Museum. “De kunstenaar kiest voor weinig voor de hand liggende onderwerpen. In Le Destin toont hij hoe adel en burgerij aan armenzorg en liefdadigheid doen door een tombola te organiseren. Rijke burgers schenken de objecten en de opbrengst gaat naar het goede doel. Zo’n tombola is een echt societygebeuren. Le Destin zit boordevol details, heeft een originele compositie en is heel kleurrijk. Het werk bevat humor en heel wat dubbele bodems. Zo verwijst de titel naar de tombola zelf – het lot -, maar ook naar de menselijke bestemming.”

Le Destin is niet het enige schilderij van Louis Delbeke dat het museum in bezit heeft. In 2018 kocht het museum al het werk Een gelofte onder de druïdeneik, dat eveneens in een privécollectie vertoefde. (CMW)