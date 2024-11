Youri (26) en Roma (27) dompelen je onder in sprookjeswereld van de Efteling met expo: “Maar ik ben er zelf nog nooit geweest”

Van 8 december tot en met 5 januari word je ten huize van Youri Vermeire in Waregem ondergedompeld in de sprookjeswereld van Efteling. Iedereen is er van harte welkom op deze unieke Efteling Expo. Opmerkelijk: hij is nog nooit zelf naar de Efteling geweest.

Geen traditionele kerstversiering bij de 26-jarige Youri Vermeire, maar alle sprookjesfiguren uit Pretpark Efteling. Je snuift er de sprookjesachtige winterse sfeer op met volle teugen. De Waregemnaar begon in 2022 met zijn verzameling die uitgroeide tot een 35-delige unieke collectie. “En daar moet nog heel wat bijkomen”, glundert Youri.

“Pretparken en de kermis hebben mij altijd al enorm geboeid. Zelf werk ik af en toe op de kermis en ben vrijwillig toezichter in de lagere school in Zulte. Ook in Plopsaland was ik al terug te vinden. Attracties hebben mij altijd al gefascineerd. De verlichting, de techniek… Vreemd genoeg ben ik nog nooit naar de Efteling zelf geweest. Dit blijft toch een grote droom. Hun sprookjesfiguren en attracties blijven me triggeren. In 2022 kreeg ik mijn eerste beeldje, het meisje met het zwavelstokje. Daarna volgden onder andere Doornroosje, Klein Duimpje, Sneeuwwitje en nog zoveel meer. Mijn collectie is nog lang niet af.”

Hulp van vriendin

“Achter ieder beeldje zit wel een verhaal. Nu de kerstperiode er met rasse schreden zit aan te komen, wilde ik het grote publiek uitnodigen om mee te genieten van de sfeer die er heerst rond de Efteling tijdens de wintermaanden. Er is sfeerverlichting en aangepaste muziek en er wordt uitleg gegeven bij ieder item. Ik zal alle vragen met plezier beantwoorden. Er zijn gratis hapjes en drankjes voorzien door mijn vriendin Roma Dhaene (27). Ik heb ook speciaal balpennen laten maken voor de gelegenheid. Vanuit de Efteling zelf wensten ze me alvast alle succes toe met mijn initiatief.”

“Alleen kreeg ik dit alles niet voor elkaar. Ik kreeg de steun van mijn vriendin die er altijd voor mij is, ook in moeilijke tijden. Ze maakte ook de affiches. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Ik hoop dat ik heel wat publiek mag ontvangen bij mij thuis in de Westerlaan 37 te Waregem”, besluit Youri.