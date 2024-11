Willy Baeyens is finalist in expo Arte Laguna Prize 2024 in Venetië

Van 16 november tot 8 december 2024 prijkt er in Arsenal Nord (4000 m² exporuimte) in Venetië een uniek kunstwerk van Willy Baeyens (1960), die als enige Belgische kunstenaar werd geselecteerd voor de internationale expo Arte Laguna Prize Venice 2024. Willy’s schilderij ‘Once’ kreeg een plek tussen werken van 120 finalisten uit 50 landen.

Willy Baeyens maakte kennis met Arte Laguna World toen hij enkele jaren geleden de Biënnale bezocht in Venetië. “Het is een van de grootste kunstevenementen ter wereld! Op het Arte Laguna World-platform kan je als kunstenaar werken exposeren, maar ze moeten wel eerst worden goedgekeurd door een jury. Op dat platform leer je ook andere kunstenaars kennen. Een hele tijd geleden heb ik enkele kunstwerken ingediend, maar dan heb ik er een periode geen aandacht meer aan besteed – ik ben immers niet de grote computerexpert… Uit een wereldwijd aanbod van kunstwerken selecteert een vakjury een bloemlezing van een 200-tal werken voor de ‘Arte Laguna Prize Venice 2024’, georganiseerd door de MoCA (Modern and Contemporary Art) Cultural Association. Kunstenaars kunnen zich hiervoor inschrijven in verschillende categorieën. Ik ging ervan uit dat de strenge jury eerder jonge, modern georiënteerde kunstenaars zou kiezen en dat ik als een van de weinige figuratieve artiesten helemaal geen kans zou maken om in aanmerking te komen.”

“Toch diende ik een portfolio in (in principe mag je een 5-tal werken aanbieden), en ik kon het amper geloven toen ik een mail ontving met ‘congratulations’, waarin stond dat ik een van de 120 finalisten was die ze hadden geselecteerd met mijn werk ‘ONCE’. Dit schilderij (olie op doek – 100 x 120 cm) heb ik gemaakt in 2017. Tijdens een wandeling lang geleden in Sint-Idesbald viel mij een prachtig gebouw op: ‘Home Edouard Pecher’. Na wat speurwerk ontdekte ik dat het een vakantiehome en preventorium van de liberale mutualiteiten uit Brussel was, in 1937 ontworpen door architect Marcel Simon. De documentatie en archiefbeelden uit het dagelijkse leven in dit vakantiehome zetten mij aan het denken: hoe zouden de kinderen hun verblijf daar hebben beleefd? Waren ze gelukkig, hadden ze nog een vader, een moeder, een thuis …? In ‘Once’ toon ik deze kinderen, bezig met hun ochtendgymnastiek in een desolate sfeer. Ze turnen dynamisch en gesynchroniseerd, maar wat gaat er om in hun hoofd?”

Arte Laguna World is een actieve, dynamische organisatie met een wereldwijd artiestennetwerk dat kunst in verschillende categorieën in de kijker zet. Willy had zich ingeschreven voor de categorie ‘schilderijen’. Hij realiseerde zich pas goed wat hem was overkomen, en wat hem nog te wachten stond toen hij de mail met het goede nieuws kreeg. “Arte Laguna maakt heel veel publiciteit, ook met videofilmpjes, en dat merkte ik ook toen ze me het programma van de expo stuurden: het begint met een groot persmoment, een prestigieus openingsevent, een party met dj in een Venetiaans palazzo… Wie in de prijzen valt, krijgt de gelegenheid om te exposeren op collectieve tentoonstellingen in bekende kunstgalerijen of connecties te leggen voor kunst in residenties, deel te nemen aan festivals enz., maar daarvoor doe ik het niet. Als ik me inschrijf voor een wedstrijd, dan vind ik het altijd spannend en ben ik supertevreden wanneer ik in de finale geraak, maar daarna is mijn interesse weg.”

“Voor veel kunstenaars is Arte Laguna ook een interessant podium om wereldwijd bekendheid te verwerven en te verkopen. Ik verkoop mijn werken eigenlijk niet graag, want ik neem er niet graag afscheid van. In mijn galerij krijg ik al krampen als mensen mij de prijs van een werk vragen. Ik zal nooit iemand stimuleren om een werk te kopen. ‘Once’ heb ik al heel dikwijls kunnen verkopen. Nu mag ik me dus gelukkig prijzen dat ik het nooit heb verkocht, want dan was ik er nu niet mee in Venetië geraakt! Alles ging ook heel snel, want ik moest het schilderij meteen opsturen naar Venetië. Dat kon ofwel door het schilderij uit zijn kader te halen en op te rollen, en dan zou een technische dienst van Arte Laguna het ter plaatse weer opspannen. Ofwel stuurde ik het op mét kader. Ik koos voor het laatste: ik maakte zelf een kist, bezorgde de juiste afmetingen en het gewicht aan Arte Laguna, en drie dagen nadat DHL de zending had opgehaald, kwam ze toe in Venetië. Alles gaat bij de organisatie heel erg professioneel in zijn werk: de week voor de expo kan je op de website volgen hoe alles wordt opgebouwd door een team van vooral jonge mensen.”

In Koksijde heeft Willy Baeyens zijn eigen galerij in de Westendestraat 5 (recht tegenover de ingang van het gemeentehuis). Info www.willybaeyens.be/en/Home/ – grafico@skynet.be – open op zondag14-18 uur of na afspraak. Op https://artelaguna.world/paintings/once.97747/ vind je een selectie van het werk van Baeyens.