Wilgenvlechter maakt kunstwerk van 40 meter lang

Aan de speelzone rond de sporthal in Wijtschate is dit weekend Jean-Louis Muller, een landschapskunstenaar en zelfstandig wilgenvlechter uit Blankenberge, aan het werk. In het kader van het project ‘Onzichtbaar Landschap’ werkt hij er momenteel aan een kunstwerk om verdwenen sporen uit de Eerste Wereldoorlog weer tot leven brengen.

Het kunstwerk van 40 meter lang wordt opgetrokken in katwilg waarvan de wortels tot 70cm diep in de grond zitten. “Het is een levend kunstwerk waarbij we begin april al het eerste groen zien verschijnen.” Het kunstwerk werd opgetrokken in een glooiend landschap. “Tijdens de eerste wereldoorlog was deze heuvelrug een verdedigingslijn, door een asymetrische opstelling van het kunstwerk laat ik de bezoeker de oorlogssituatie inschatten.”

In het kunstwerk zijn een aantal openingen voorzien die de bezoeker een bijzonder zicht geven op de Kemmelberg en de Scherpenberg. Onder de grootste opening wordt een zitbank voorzien voor twee personen. Nu drie jaar geleden werkte Jean-Louis Muller het kunstwerk Les Ancêtres uit op de flanken van de Monteberg.

Rond de sporthal van Wijtschate werd in 2018 de nieuwe speelzone aangelegd. Er is een sportief gedeelte met beachvolleybal en petanque en voetbalveld. Rond het gebied is een looppiste in gras voorzien voor recreatieve joggers.

In de speelzone voor kinderen zijn er klim – en klautertoestellen en een afdak met zitbanken en openbare toiletten. De speelzone kreeg inmiddels de titel mee van de beste avontuurlijke speelzone in Vlaanderen en dit van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG).