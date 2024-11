Wilgenkunstenaar Jean-Louis zoekt helpende handen voor zijn nieuw project: “Enkel een snoeischaar en een glimlach nodig”

Op het grasplein bij de Sint-Antoniuskerk in Blankenberge is wilgenkunstenaar Jean-Louis Muller bezig met een nieuw kunstproject. Hij bouwt er een zwevende installatie tussen de oude lindebomen en een vaste constructie op het gras, en daarvoor kan hij jouw hulp goed gebruiken. Wie de kunstenaar wil helpen met de opbouw kan op 13, 14, 20 en 21 november tussen 9 tot 17 uur langskomen. “Wat breng je mee? Een snoeischaar – als je die hebt – en een glimlach. Wij zorgen voor de wilgen, het werk en de gezelligheid”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Jean-Louis maakte van wilgenvlechten zijn beroep. “Mijn liefde voor de natuur is altijd sterk aanwezig geweest: als kind klom ik graag in bomen”, glimlacht hij. Toen hij later bij boomkweker Jan Sterken aan de slag kon, hielp hem dat om zich verder te ontplooien. “Na meerdere cursussen te volgen, kwam ik bij een passionele lesgever terecht die mij introduceerde in de wondere wereld van de wilg. Het rituele gebruik ervan gaat overigens al terug tot het heidendom: bij de Kelten was het traditie om met midzomernacht grote, met stro gevulde poppen te verbranden die gemaakt waren van wilgentakken”, aldus Jean-Louis.

Fulltime

Vandaag is hij voltijds wilgenkunstenaar. “De opdrachten die ik binnenkrijg, zijn enorm gevarieerd. Mensen vragen me bijvoorbeeld voor kunst in de tuin. Leuk, aangezien ik dan meestal carte blanche krijg. Daarnaast word ik steeds meer gevraagd voor festiviteiten en events, soms in combinatie met lichtcreaties.”

Jean-Louis schept ook organische installaties met wilgentakken – levende kunst als het ware. “Geplant in de winter, verschijnt in de lente het eerste groen. Fijne wilgentakken worden bomen, zo krijg je kunst die nooit af is”, legt hij uit.

Het kunstwerk is een initiatief van CC Blankenberge en het is de bedoeling dat het twee à drie jaar blijft staan. De artiest is hiermee trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Vorige zomer zorgde Jean-Louis samen met enkele lokale basisscholen voor een extra touch op het Lichtfeest in Lissewege, in Wijtschate werkte hij in het kader van het project ‘Onzichtbaar Landschap’ – dat verdwenen sporen uit de Eerste Wereldoorlog tot leven brengt – mee aan een veertig meter lange constructie van katwilg. Op zijn website www.naturalliving.be vind je meer informatie.