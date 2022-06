Wandeling Promen’art trekt naar Roesbrugge, Beveren-aan-de-IJzer en Stavele

De wandeling Promen’art brengt je op zondag 19 juni van 10.30 uur tot 17 uur naar het mooie rivierlandschap van de IJzer en het landelijke gebied van Roesbrugge, Beveren-aan-de-IJzer en Stavele.

De formule van Promen’art is iets gewijzigd. Dit jaar nodigen Upstream Studio langs de Bergenstraat 3 en Stefans Pottery langs de Lindestraat 6, beide uit Roesbrugge, een gastkunstenaar of -maker uit.

Brouckmolen

“Die stellen hun werk voor in hun eigen atelier ofwel in de prachtige Brouckmolen in Beveren-aan-de-IJzer. Bij elke Promen’art hoort een mooie wandeling die alle ateliers verbindt. Het plannetje kan je downloaden via de website.”

“Zo combineer je als genieter het mooie landschap met kunstzinnige ontmoetingen! We openen onze ateliers en stellen tentoon van 10.30 tot 17.00 uur”, klinkt het Nathalie van Upstream Studio (die eigen juwelen en zeep maakt) en Stefan van Stefans Pottery.

Zachte pasteltinten

Op zondag 19 juni stellen Ann Vanoverberghe en Frans van Eert tentoon in de Brouckmolen. “Ann schildert het ongrijpbare. Haar werk in zachte pasteltinten doet aan dromen denken. Voor Frans is de natuur zijn grote inspiratie. Hij fotografeert organische texturen die hij soms omzet in schilderijen.”

Noteer alvast ook zondag 18 september en zondag 16 oktober in de agenda. “De Brouckmolen is op zondag 18 september het decor voor het werk van Eddy Ameloot. Hij vindt zijn inspiratie in zijn omgeving en de natuur en maakt pasteltekeningen die de natuur getrouw weergeven.”

“Op zondag 16 oktober stellen Herman Rombaut en Caroline Degraeve hun atelier open voor u in Stavele, IJzerstraat 12. Het werk van Herman is een weerslag van zijn aard: geëngageerd en een beetje weerbarstig. Caroline maakt figuratieve keramische beelden.”