Walvis van 16 meter aan Kursaal Oostende geplaatst voor project van Wim Opbrouck

Vrijdag werd onder de luifel van het Kursaal op het Monacoplein een grote walvis geplaatst. Zondag om 14 uur is er een ceremonie waarop het publiek welkom is.

Je kan er niet naast kijken: een walvis van 16 meter (op ware grootte) werd onder de luifel van het Kursaal gelegd. Dit gebeurde in het kader van een project van acteur Wim Opbrouck naar aanleiding van zijn documentairefilm ‘Like They Walk On The Moon’ die zaterdag in première gaat op het Filmfestival Oostende.

‘Wij zijn de walvis’ is een project van het Instituut van de Betovering der Zeeën (IOBZ) waarvan Opbrouck de bezieler is. Zondagmiddag om 14 uur is er een toespraak, speelt de stadsharmonie een speciale hymne en zullen mensen van Briek Vrije Tijd de walvis schilderen.