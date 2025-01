Vleteren zoekt kunstige inwoners: “Alle kunstvormen komen in aanmerking”

De cultuurdienst van Vleteren is op zoek naar Vleterse kunstenaars. In het najaar wil de gemeentedienst graag een lokale kunsttentoonstelling organiseren en zoekt hiervoor enthousiaste kunstenaars.

“De gemeente Vleteren wil het lokale talent in de kijker zetten met een tentoonstelling die kunstenaars een platform biedt om hun werk te tonen. Hoewel er veel creativiteit te vinden is in onze regio, ontbreekt het kunstenaars vaak aan een gelegenheid om hun werk te exposeren”, vertelt Michelle Caulier, diensthoofd vrije tijd en communicatie.

Oproep

Daarom lanceerde de cultuurdienst een oproep. “Voor we starten met de concrete uitwerking van deze tentoonstelling, willen we eerst nagaan of er voldoende interesse is. Daarom loopt er tot 14 februari een oproep om Vleterse kunstenaars te bereiken. Op basis van de respons bepalen we de volgende stappen. Het plan is om de tentoonstelling in oktober te laten doorgaan in een van onze kerken”, aldus Michelle.

“De tentoonstelling richt zich in de eerste plaats op kunstenaars uit Vleteren. Toch sluiten we kunstenaars uit andere gemeenten niet uit, en bekijken we graag of deelname mogelijk is. Alle kunstvormen komen in aanmerking: van beeldende kunst en fotografie tot poëzie. Hiermee willen we een brede en inclusieve selectie realiseren.”