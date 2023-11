Virtuele vernissage van druppels

Stephanie Cime pakt na ‘Roots’ uit met een nieuwe reeks werken. “Vanaf vrijdag 1 december is ‘Drops of I AM’ exclusief verkrijgbaar via een virtuele vernissage”, begint de kunstenares die in Jabbeke woont en haar atelier heeft in de Spanjaardstraat in Stalhille.

Stephanie Cime gelooft in de kracht van het achterna gaan van je dromen en je passies. Hoewel het een weg naar geluk kan zijn, ziet ze rondom weinig mensen die het volgen. Met haar kunst wil ze de toeschouwer wakker schudden, inspireren om los te komen van andermans mening en om in zichzelf te treden.

Het is vanuit deze overtuiging dat ze aan haar nieuwste reeks begon, ‘Drops of I AM’. Een unieke collectie schilderijen waarmee Stephanie bewijst dat een beeld meer zegt dan honderd woorden, en dat kunst de allesbepalende kracht van transformatie bezit. “Drops of I AM belichaamt mijn persoonlijke filosofie compleet, en omvat 12 werken die je haast hypnotiseren. De druppel op het doek symboliseert het golvende effect op ons leven wanneer we een stap richting onszelf durven zetten. Ze vertegenwoordigen ook de verschillende lagen die onze ‘echte ik’ verbergen: lagen die we één voor één moeten wegpellen. Zoals echte waterdruppels is elk schilderij bovendien anders. Ze nemen verschillende vormen aan en hoewel ze imperfecties bezitten, zijn ze perfect. Iedere ‘drop’ staat voor ons eigen verhaal, dat toch deel uitmaakt van een groter geheel – net zoals een enkele waterdruppel onderdeel is van een krachtige waterpoel. De kunstwerken zijn een uitnodiging om onze stoutste dromen en passies te volgen, zonder rekening te houden met meningen van anderen.”

Kunst én yoga

De druppels vallen op het water en de zachte golven vloeien steeds verder. De boodschap en betekenis achter ‘Drops of I AM’ zal Stephanie Cime ook in de nabije toekomst verderzetten en in andere projecten verwerken. Zo kan je niet alleen een reeks sculpturen verwachten, maar ook een heuse retraite tijdens de zomer van 2024. Hier zullen kunst en yoga – ofwel de twee passies van Stephanie – samensmelten tot een periode van transformatie, zelfreflectie en bezinning. (BC)

www.cime.be/drops-of-i-am