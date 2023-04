Verstilde Stad eert Pieter Braecke: Nieuwpoort plaatst werk gerenommeerde beeldhouwer in de kijker

Nieuwpoort zet het leven en oeuvre van kunstenaar Pieter Braecke prominent in de kijker. Blikvanger is de expo ‘Verstilde Stad’ in bezoekerscentrum Westfront. Een bloemlezing van Braeckes werk staat er naast creaties van onder meer Berlinde De Bruyckere, Hans Op de Beeck en Wannes Cappelle.

Onder de noemer Verstilde Stad pakt Nieuwpoort uit met een nieuwe tijdelijke expo in bezoekerscentrum Westfront. Rode draad is verstilling in tijden van conflict of rampspoed. Er wordt gefocust op de vraag hoe kunstenaars deze verstilde emotie capteren in woord, muziek en beeld. De expositie werd vormgegeven door Mieke Dobbels die in 2022 aan de slag ging als curator van Westfront. Verstilde Stad loopt van vrijdag 31 maart tot en met zondag 1 oktober.

Renaissance

De tentoonstelling heeft veel aandacht voor Pieter Braecke. Exact 165 jaar nadat hij in Nieuwpoort het levenslicht zag, plaatst de Stad de gerenommeerde beeldhouwer prominent in de kijker. Burgemeester Geert Vanden Broucke is opgetogen dat er een hernieuwde belangstelling voor Pieter Braecke is gegroeid: “Met Braecke heeft Nieuwpoort een van de belangrijkste beeldhouwers uit de Belgische kunstgeschiedenis voortgebracht. Zijn artistiek talent wordt bewonderd in eigen land en ver daarbuiten. Die reputatie is volkomen terecht. Via zijn composities toont Braecke zich keer op keer als dé ongeëvenaarde meester van de verstilling.”

Tijdens Verstilde Stad voert Braecke een artistieke dialoog met hedendaagse kunstenaars. Berlinde De Bruyckereimponeert met Embalmed – Twins, een monumentale installatie die is opgebouwd rond twee gevallen bomen. Hiermee heeft Westfront een primeur beet, aangezien het werk voor het eerst in België te zien is. In zijn film Staging Silence (3) laat Hans Op de Beecktwee paar handen beslissen over leven en dood, groei en bloei of verval. FotografeNele Van Canneyten muzikantWannes Cappellecreëren als artists in residence nieuw werk rond verstilling.

Nog meer Braecke

Elke laatste zondag van de maand kun je in Westfront terecht voor boeiende lezingen of artist talks. Voor de jongere bezoekers zijn er creatieve workshops. Verder is er het pop-up atelier waar je een eigen versie maakt van een van Pieter Braeckes werken. Het volledige programma en alle inschrijfmodaliteiten voor de workshops ontdek je op www.verstildestad.be.

Interactieve extra bij de expo Verstilde Stad is de Pieter Braecke-wandeling. Volg het parcours door de stad en beluister de podcast via de ErfgoedApp. Je maakt kennis met het verhaal achter zijn opvallendste creaties die het Nieuwpoortse straatbeeld kleuren. Breng zeker ook een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort-Stad. Een aantal van zijn beelden zijn uit het Stadsarchief gehaald en worden nu permanent in de kerk tentoongesteld.

Editie 2023 van de stedelijke Kunstprijs focust op beeldende kunst. Deelnemers laten zich inspireren door Pieter Braecke en zijn sculpturen. Een beeldhouwwerk in zijn stijl of een portret van Braecke, alles is mogelijk!

Inschrijven kan tot en met woensdag 31 mei via www.nieuwpoort.be/kunstprijs. De geselecteerde werken zijn van de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie 2023 te zien in Westfront. Aan het concours is een prijzenpot van 2.500 euro verbonden, die wordt uitgereikt door een professionele vakjury. (Peter Germonprez)