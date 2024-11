Valcolores en Valterra: kunstveiling voor goede doel

De meeste kunstenaars maken kunst voor zichzelf. Een van hun werken bij iemand thuis zien schitteren, brengt hen extra voldoening. En een werk verkocht zien voor een goed doel al helemaal. Chantal Deman (78), voorzitter van de twee kunstgroepen van vrij Atelier Lauwe, Valcolores en Valterra, toonde haar artistieke hart en organiseert op 1 december een schilderijen- en keramiekveiling voor het goede doel. “Het is de tweede maal dat we dit doen en vandaag steunen we de groep Hart Voor Mensen, een organisatie die zich inzet voor het welzijn en de ondersteuning van mensen, gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit. Ze bieden hulp aan mensen in een kwetsbare positie, zoals ouderen en sociaal geïsoleerde personen”, vertelt Chantal. Hart Voor Mensen organiseert activiteiten die mensen bij elkaar brengen en eenzaamheid proberen te bestrijden. “Dit kost allemaal veel geld. Daarom organiseren wij een veiling met een 70-tal schilderijen en keramiekwerken die hopelijk een mooie duit in het zakje zal brengen”, zegt Chantal. Valcolores en Valterra tellen elk een 30-tal leden. Chantal zal die dag ook zelf een aantal werken te koop aanbieden. “Ik ben altijd al creatief geweest, zowel in het schilderen als met keramiek”, aldus Chantal. Het is voor deze amateurkunstenaars ook eens een mooie gelegenheid om hun werken te tonen én te verkopen aan het publiek.

Lage prijzen

“De veiling zelf zal geleid worden door gelegenheidsveilingmeester Steven Knokaert, diaken van de federatie Lauwe-Rekkem, die nauw betrokken is bij Hart Voor Mensen”, weet Chantal. Alle kunstwerken zullen heel laag geprijsd zijn, zodat ieders budget kan deelnemen aan deze goede actie. “Iedere kunstenaar bepaalt zelf de startprijs van zijn werken. Maar we hopen uiteraard dat we alle 70 kunstweken de deur uit zien gaan naar een nieuwe bestemming”, besluit Chantal. (NV)

Schilderijen- en keramiekveiling voor het goede doel ‘Hart Voor Mensen’. Op 1 december om 16 uur. Adres: oude bib, Lauwbergstraat 119, Lauwe.