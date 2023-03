Urban kunst in oude Spar

De Ardooise street-kunstenares Jonk, Jolly Ellegeest, heeft de ideale plek gevonden om haar kunstzinnige ding te doen in deze winterse periode. Graffiti brengen op gevels zit er niet in, gezien de weersomstandigheden. Maar er kan indoor wel aan kunst gedaan worden en dit gebeurt. Met toestemming van de eigenaar brengt Jonk op de binnenmuren en de omgeving van het voormalige warenhuis in de Motstraat schilderijen aan. Een vreet wijs winterproject, zegt de uitgeweken Gentse die in Ardooie al een vijftal buitenschilderijen op gevels plaatste en daarvoor de cultuurprijs van vorig jaar kreeg. Vooraleer het gebouw aan de Motestraat tegen de grond gaat, wordt er nog een creatieve lap op gegeven. De oude Spar moet plaats ruimen voor een appartementsblok. Deze kunst wil de Ardooise met iedereen delen en op zondag 2 april is er een urban expo in het gebouw dat die dag de deuren wijd openzet voor graffiti, schilderijen, tekeningen en kunstuitspattingen. Iedereen is er die dag welkom. (JM)