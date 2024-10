Unieke expo ‘Scentopia’ opent de deuren in Knokke-Heist: een zintuiglijke reis door geurende kunst

Nog tot 19 januari 2025 neemt beeldend kunstenaar Peter de Cupere je mee op een unieke zintuiglijke ontdekkingsreis in het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. De kunstenaar, die wereldwijd erkend is als pionier in het gebruik van geur binnen de kunst, opent de deuren naar een fascinerend universum dat je laat stilstaan bij de kracht van geur. Na talloze exposities over de hele wereld, landt hij nu op Belgische bodem met één van zijn grootste solotentoonstellingen.

In Scentopia presenteert Peter de Cupere utopische geurconcepten en artistieke vertalingen, doorweven met verrassende en poëtische geuren die de kijker uitdagen de realiteit op een nieuwe manier te ervaren. Geuren zijn hierbij krachtige metaforen voor onze manier van leven. De tentoonstelling toont op indringende wijze hoe klimaatverandering onze wereld zou kunnen beïnvloeden, zowel visueel als olfactorisch.

De tentoonstelling laat je stilstaan bij de vraag: “Ziet de toekomst er rooskleurig uit of is die eerder om je neus voor op te halen?”. Met indrukwekkende geurinstallaties, maquettes, geurschilderijen, sculpturen en video’s nodigt Peter de Cupere je uit om op poëtische en kritische wijze na te denken over alles wat we inademen. Naast gloednieuwe werken zie je ook een selectie van zijn internationaal geprezen oeuvre, waarin zijn liefde voor de natuur centraal staat. Scentopia belooft een boeiende ervaring te zijn voor jong en oud, met audioguides en het interactieve doeboekje voor kinderen.

Nocturnes

Wil je Scentopia in een unieke sfeer ontdekken? Bezoek de tentoonstelling dan tijdens de nocturnes op donderdag 7 november en dinsdag 10 december. Op deze avonden is de expo geopend tot 21 uur, zodat je in een bijzondere avondambiance de geurige wereld van Scentopia kunt ontdekken. (MM)