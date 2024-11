Triënnale Beaufort24 trekt 1,7 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland

De triënnale Beaufort24 heeft deze editie, 27 maart en 3 november, 1,7 miljoen bezoekers op de been gekregen. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer maandag. Zeven maanden lang konden bezoekers in verschillende kustgemeenten gaan kijken naar werken van binnen- en buitenlandse kunstenaars rond het thema ‘Fabric of Life’ (‘Stof van Leven’).

Curator Els Wuyts nodigde achttien kunstenaars uit om kunstwerken en installaties te creëren. In elke deelnemende kustgemeente werden zo twee kunstwerken geplaatst. “Geïnspireerd door de identiteit van de kustlijn als een sleutellocatie, verbond Beaufort24 de lokale context van vrije tijd en ontspanning met hedendaagse beeldende kunst. ‘Fabric of Life’ navigeerde bewust door deze complexiteit: dynamisch en betekenisvol creëerde het mogelijke onverwachte ontmoetingen tussen verschillende culturele horizonten en authentieke artistieke intenties”, zegt Wuyts.

Negen kunstwerken blijven permanent staan in de kustgemeenten. Dat is onder meer het geval in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke en Oostende. Zo groeit het Beaufort Beeldenpark aan tot in totaal 53 kunstwerken. De tijdelijke werken, zoals ‘Star of the Sea’ van Ivan Morison in Zeebrugge, worden in de komende maanden verwijderd.

2027

De negende editie van Triënnale Beaufort staat gepland in 2027 en zal de komende maanden met de nieuwe gemeentebesturen van de kustgemeenten worden voorbereid. De komende twee jaar komen er bij alle kunstwerken uniforme informatieborden. Per kustgemeente worden er ook wandelingen uitgestippeld.