Trefcentrum Brouwershove schenkt triptiek weg

Het trefcentrum Brouwershove beëindigt in 2025 haar werking in Eernegem. In één van de ruimten van het trefcentrum hing het kunstwerk ‘De Kasseileggers’ van kunstenaar Filip Bisschop. Het kunstwerk is een drieluik in houtskool en gekleurde pigmenten, met twee rechtopstaande panelen en een liggend centraal paneel. Door de lokale binding van het werk wordt het kunstwerk geschonken aan het lokaal bestuur Ichtegem, zodat het lokaal bewaard en ontsloten kan blijven. Na toelichtingen door respectievelijk Koenraad Vandenbussche over de geschiedenis van de Kasseileggers en Koen Pattyn over de creatie van het werk, werd het drieluik overhandigd aan het lokaal bestuur. (ED/foto Coghe)