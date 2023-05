Tieltse adelaar van meer dan 100 kilogram strijkt neer in Kruisem

Hij weegt maar liefst 106 kilogram en is samengesteld uit 860 individuele stukjes cortenstaal: de adelaar die voortaan elke bezoeker aan het hoofdkantoor van GLK grondwerken in Kruisem begroet, is een creatie van Tieltenaar Bruno De Vreese, die hiermee letterlijk zijn vleugels als jonge sculptuurkunstenaar mocht uitslaan.

“De adelaar staat sinds 2022 symbool voor onze brede kijk op grondwerken”, legt Els Vandekerckhove van GLK uit. “Hij prijkt met trots op ons logo en op al onze kranen en vrachtwagens. Onze medewerkers worden zelfs de ‘Green Eagles’ genoemd. Het idee voor een adelaar als kunstwerk kwam er toen we kennis maakten met de jonge Tieltse kunstenaar Bruno De Vreese en zijn passie voor metalen sculpturen. Toen we hem vroegen of hij zin had om eens een adelaar te creëren, zagen we meteen de sterretjes in zijn ogen en wisten we: dit wordt top! En eerlijk: hij heeft onze verwachtingen ruimschoots overtroffen.”

Eerste grote project

“Deze adelaar is eigenlijk mijn eerste grote project”, pikt Bruno De Vreese in. “Mijn passie voor het maken van sculpturen van cortenstaal startte ongeveer drie jaar geleden in mijn studentenkamer in Gent toen ik een originele manier zocht om een kale muur op te fleuren. Samen met een medestudent ging ik aan het schetsen en aan het lassen tot we ons eigen tweedimensionaal hertenhoofd met gewei hadden. Iedereen die bij mij op bezoek kwam, was onder de indruk van die creatie. Dat gaf me de kriebels om er meer mee te doen. Als het in 2D kan, waarom zou het dan niet in 3D lukken? Dat idee bleef in mijn hoofd rondspoken. Mijn eerste 3D-creatie werd een vrouwelijk torso en kreeg de naam ‘Marion’.”

“Toen ik van GLK de uitnodiging kreeg voor het maken van een adelaar twijfelde ik niet. We delen namelijk dezelfde waarden: duurzaam omspringen met materialen en grondstoffen. De adelaar die ik voor GLK maakte, is onverwoestbaar. Hij zal mij en de vele generaties na mij overleven. Die gedachte geeft me heel veel voldoening en het gaf me bovendien de energie om gedurende 35 weekends de 860 stukjes metaal uit te tekenen en aan elkaar te lassen.

De GLK-adelaar is te bewonderen aan de ingang van GLK, Meirestraat 13b in Kruisem. Wie kennis wil maken met het werk van Bruno De Vreese kan terecht op www.atelierbdv.be.