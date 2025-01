The Crystal Ship zet in 2025 in op verandering: “Er komt een andere frisse kijk in dit overgangsjaar”

Dit jaar komen er tien nieuwe kunstwerken voor The Crystal Ship. Een open oproep moet nieuwe artiesten ook een kans geven. Het thema ‘Change’ verwijst naar de verandering in de werking en het thema waar kunstenaars mee aan de slag gaan.

Er worden al acht jaar bij elke nieuwe editie vijftien tot twintig nieuwe werken toegevoegd of overschilderd. Met grote namen als Case Maclaim, Slim Safont en D-Face die permanent te zien zijn en elk jaar vernieuwing. Er zijn nu een 80-tal kunstwerken in Oostende. “The Crystal Ship zorgt het jaar rond voor bezoekers”, zegt Peter Craeymeersch (Toerisme Oostende).

Met het overschilderen van het eerste kunstwerk ooit voor The Crystal Ship toont het streetartfestival dat er verandering komt, leuk meegenomen ook voor het nieuwe stadsbestuur. “We kijken vooruit”, klonk het bij Toerisme Oostende.

De Gentse Bas, bekend als Mister Fiksit, maalt er niet om: “Ik heb destijds op het vroegere Sunair-gebouw aan de A10 de slogan ‘Art is for everybody’ geschilderd en ben het festival blijven volgen. Het is tof dat ik deze overschildering zelf mag doen. De kleuren waren vervaagd en daar hebben we gebruik van gemaakt om ‘art’ te overschilderen met ‘change’. Dat moet de rest van de wereld ook doen want de maatschappij is in verandering.”

Change

“We hebben een succesvol festival met al acht edities, maar willen ook kijken naar de toekomst”, zegt Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende. “Het is belangrijk dat er mogelijkheden zijn om te veranderen. Zo krijgen nieuwe kunstenaars kansen en kun je inspelen op nieuwe tendensen. Het is ook belangrijk om lokaal te werven. Daarom worden vier van de tien werken dit jaar voorzien voor kunstenaars die zichzelf kandidaat stellen, lokaal of nationaal en die misschien nog niet op onze radar stonden. Dit jaar van verandering laat ook toe om naar de toekomst te kijken.” The Crystal Ship zal zes kunstwerken toewijzen aan internationale artiesten, het gaat om grote murals.

Het is niet duidelijk hoever de vernieuwing gaat en of er dit jaar enkel muurschilderijen komen of ook andere ingrepen, zoals in het verleden het geval was. “De overgang zal maar één jaar duren. We kunnen nu rustig op zoek naar de curator vanaf 2026.”

Toerisme Oostende lanceerde ook een oproep naar beschikbare gevels voor grote kunstwerken of kleine interventies van vaste waarde Jaune.

Begin maart worden de artiesten en locaties bekendgemaakt, tussen 31 maart en 12 april (eerste week paasvakantie) zullen de artiesten aan het werk zijn. Nadien komen er ook plannetjes.