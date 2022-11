Thanh Long Lam (41)exposeert in Galerie Lloyd

Thanh Long Lam (41) uit Oostende is een Vlaamse kunstenaar met Vietnamese roots. Hij groeide op in Deinze, trok daarna naar de kunsthumaniora Sint-Lucas Gent en studeerde af aan de Gentse Academie in de vrije grafiek. Momenteel legt hij zich toe op het tekenen met houtskool.

Daarmee creëert hij op papier landschappen als gehavende, gekwetste gebieden waar de mens, niet zelden gewelddadig, zijn sporen heeft nagelaten. De IJzervlakte tijdens WO I, de Vietnamoorlog, Oekraïne… Het tijdloze landschap als slachtoffer en stille getuige.

“Toch hebben deze houtskooltekeningen een helende werking, brengen ze bij de kijker een zekere rust teweeg, een vorm van poëtische betrokkenheid en aanvaarding”, aldus inleider Daan Rau.