Stefaan Vermeulen exposeert in Galerie Lloyd

Limburger en neo-impressionist Stefaan Vermeulen (56) exposeert ruim 20 recente landschappen, zijn Landmarks, in Galerie Lloyd, Vlaanderenstraat 76. Daarbij baseert de kunstenaar zich op fotomateriaal dat hij in vele lagen transparant acryl op doek of paneel op poëtische en semi-realistische wijze weergeeft. Daarbij nodigt hij uit om op een andere manier naar de wereld te kijken. “Ik gebruik de middelen van een abstract schilder om uiteindelijk een figuratief resultaat te bekomen”, zegt Vermeulen die in Vliermaal woont en werkt. Tot en met 3 september telkens van 14 tot 18 uur van vrijdag tot en met zondag. (ML/foto ML)