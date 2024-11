Sofia Speybrouck stelt tentoon met totaalconcept: “Interieur op werk afgestemd”

Sofia Speybrouck opent op 15 november een nieuwe expositie in Varsenare. Het wordt een totaalconcept: “Mijn interieur heb ik zelf ontworpen met de bedoeling het ideaal af te stemmen op mijn werk”, zegt de internationaal gerenommeerde kunstenares

In 2007 gaf Sofia haar eerste tentoonstelling in Varsenare. Sindsdien volgden verschillende exposities in binnen- en buitenland. Zo stelt ze deze maand ook tentoon in het Italiaanse Bologna en mogelijk komt er ook nog een expo in het Karmelietenklooster in Gent.

Beelden en schilderijen

Ze heeft twee collecties: unieke werken waarvan er dus maar één exemplaar is, en werken die in serie geproduceerd worden. Die laatste worden wereldwijd verkocht via designwinkels en meubelzaken. De unieke werken uitsluitend op tentoonstellingen.

Sofia maakt zowel keramische en bronzen beelden als schilderijen op doek en op papier. Vaak zijn haar schilderijen ontwerpen van haar beelden, andere keren dient een beeld als inspiratie voor een schilderij.

In haar werk zoekt Sofia naar een spanningsveld tussen lijnen en vlakken, waarmee ze emoties weergeeft.

Emotie

“Mijn beste werken maak ik op emotioneel geladen momenten. Om de juiste emotie met een werk mee te geven, moet ik die emotie ook echt voelen. Daarom wacht ik soms wekenlang om een ontwerp uit te voeren, totdat de emotie die ik voelde tijdens het ontwerpen terugkomt”, legt de bevlogen kunstenares uit.

Sofia maakt ook werken op bestelling zoals de CPL-award, een tweejaarlijkse prijs voor leidinggevenden bij de Belgische politie die uitzonderlijke prestaties verricht hebben. Daarnaast maakte ze al verschillende keren de Haec Olimprijs, die ieder jaar wordt uitgereikt aan een verdienstelijke oud-leerling van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge.

Ook zelf viel ze onlangs in de prijzen. Op 10 oktober werd haar beeld ‘Loslaten’, dat op de expo te zien zal zijn, bekroond met een prijs van de Circle Foundation for the Arts.

(Geerard Adriaen)

De expo loopt van 15 tot 17 en van 22 tot 24 november in de Eikendreef nummer 5 in Varsenare. Op vrijdag en zaterdag van 10 uur tot 19 uur, op zondag van 10 uur tot 18 uur.