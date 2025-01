Slampoëten geven het beste van zichzelf op WinterWoordenNacht 2025 in Waregem

Winterwoordennacht 2025 was alweer een feest! Een avond waarop literatuur en klanken elkaar geruisloos vonden. De winter had geen kans om haar grip te verstevigen, want onbekende, opkomende of gevestigde schrijversnamen en muzikaal talent, veroverden het podium met verhalen die de lucht deden vloeien.

De slampoëten raakten de ziel met hun ritmische woorden en literaire grootheden lieten hun kunst spreken. De band The Germans zette de boel op hun kop en DJ De Wilde Vogel bewelmde de zaal met trillingen die elke vezel bereikten. WinterWoordenNacht was een herstart van de winter: wild, warm en onmiskenbaar kloppend!

Fien & Frisch

Een opvallend moment van de nacht was het gesprek in de sofa, geleid door Fien Sabbe, moderator, presentator en jeugdadvocaat met Waregemse roots. Met levensvragen uit Fragebogen (1987) van Max Frisch gaf ze grote thema’s een podium.

Frisch (1911-1991), toneelschrijver en romancier, staat bekend als een kritische geest die de wereld onderzocht. De gasten toonden aan met hun doordachte antwoorden, dat zijn vragen over hoop, vriendschap, moraal, identiteit en sterfelijkheid, nog altijd raken, ondanks zes decennia geleden geformuleerd.

“Ze blijven relevant,” zei Fien achteraf. “De kern van het mens-zijn verandert niet, zelfs in een wereld die steeds in beweging is.”