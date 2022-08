‘Shoefiti’ in de Izegemse centrumstraten?

Op tien plaatsen in het Izegemse stadscentrum hangen mysterieuze sneakertrossen geknoopt aan elektriciteitskabels die dwars over de straten lopen. De schoenen hebben gouden zolen en verschenen in het straatbeeld op woensdag 31 augustus.

De gouden sneakers hangen onder meer in de Nieuwstraat, de Ketelstraat en de Roeselaarsestraat. Schoengooien of “shoe tossing” zie je wel meer in grote steden in vooral de Verenigde Staten en Engeland. Soms gaat het als ”shoefiti” om een vorm van alternatieve stedelijke kunst. Andere connecties zijn wat donkerder en linken het gegeven aan bendeoorlogen en gelijksoortige onfrisse praktijken. Maar zover is het niet gekomen in Izegem, toch?

Promo voor “Sneaker Gold”

“Nee hoor”, zegt conservator Gertjan Remmerie. “Het gaat gewoon om een promostunt van Eperon d’Or in het kader van de Sneaker Gold-expo die opent in het weekend van 29 oktober. De sneakers zijn afkomstig van Wereld Missiehulp en waren bestemd voor recyclage. De zolen werden goud geschilderd in het museum. Na hun laatste passage in de pekkersstad gaan ze terug naar Wereld Missiehulp en worden ze ontmanteld.”

Sneakers in de schijnwerpers

“Tijdens Sneaker Gold focust museum Eperon d’Or twee jaar lang op de belangrijkste schoenentrend van de afgelopen jaren: de sneaker. Het project loopt ongeveer twee jaar, van 29 oktober 2022 tot 14 september 2023, en omvat naast een expo ook een reeks events en workshops. Nieuwsgierigen kunnen al een blik werpen op een voorlopig overzicht daarvan op de website van Eperon d’Or”, besluit schepen van Musea Kurt Himpe.