Sculpturen vereeuwigd op unieke champagnecapsules

Feest bij alle verzamelaars van champagnecapsules, want er zijn vier nieuwe artistieke champagnecapsules met werk van de metaalkunstenaar Marc Vanhecke. Voor de champagne zorgt Philippe Mignon uit Le Breuil, een dorpje gelegen in de Marne Vallei.

“Begin september kreeg mijn toonzaal bezoek van een koppel uit Loppem, fervente bewonderaars van mijn werk”, vertelt Marc Vanhecke. “In mijn atelier stond op dat moment de afgewerkte trofee klaar voor de winnaar van Koolskamp Koers 2024. Plots merkte de vrouw op dat dit beeld perfect zou passen op een champagnecapsule. Toeval of niet, enkele weken later kreeg ik bezoek van Monsieur Valcke uit Comines, die opvallend goed op de hoogte bleek van mijn artistieke werk.”

Eigen champagne

“Hij stelde voor om enkele van mijn creaties op champagnecapsules te laten afbeelden. Hij had nauwe banden met het champagnehuis Philippe Mignon uit Le Breuil. Daarnaast suggereerde hij dat mijn zilveren jubileum als metaalsculpteur in 2025 extra luister zou krijgen door een eigen champagne te presenteren, voorzien van capsules met mijn sculpturen. Ik antwoordde dat ik geen wijn- of champagnehandelaar ben, maar dat was geen probleem voor hem. Hij zou instaan voor de distributie en de lancering bekendmaken via Allcaps.eu, een populair platform voor verzamelaars van champagnecapsules.”

“Het resultaat? Vier exclusieve capsules, elk met een eigen kleur en sculptuur: de blauw omrande capsule toont de trofee voor een renner, de rood omrande een dame met boodschappentassen, de goud omrande de trofee voor Koolskamp Koers 2024, en de grijs omrande stelt Le Petit Prince voor. Op de keerzijde van elke capsule staat mijn handtekening.”

De champagne zelf is een brut Carte d’Or. Deze lichte, luchtige vintage combineert een aangename fruitigheid met een verfijnde frisheid, ideaal als aperitief. De prijs per fles bedraagt 25 euro.

Bestellen kan via vanheckemarc@gmail.com of door de flessen op te halen op zaterdag tussen 10 en 16 uur bij Marc Vanhecke, Muizelaarstraat 22, Pittem.