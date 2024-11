Schilderijen van Dagmar en juwelen van Ines in The Liner

Tattoostudio Arthouse The Liner gooit in het eerste weekend van december de deuren open. Dagmar Verfaillie zal er zijn nieuwste collectie schilderijen tonen en zijn partner Ines Gevaert lanceert haar recentste juwelenlijn.

Arthouse The Liner in de Handelsstraat is niet alleen de gezellige werkplek van Ines en Dagmar, waar klanten van ver buiten de Belgische grenzen langskomen om een unieke tattoo te laten plaatsen, maar ook hun atelier waar ze unieke kunstwerken creëren. Dagmar doet dat op doek en Ines maakt juwelen.

The Dark Collection heet het nieuwe werk van Dagmar. “Hierbij neem ik de kijker mee in een duistere wereld waar passie, mystiek en kracht elkaar omarmen. Mijn werken zijn art-nouveau geïnspireerd. Deze reeks ontstond na een bezoek aan de onbeschrijflijk mooie begraafplaats Staglieno in Genua. Ik liet me inspireren door Griekse godinnen, grafmonumenten en pleurantes. Hierdoor oogt mijn werk misschien wel iets realistischer, donkerder ook maar vooral intenser. De collectie bevat een groot aantal originele werken op hout en op papier, gelimiteerde canvassen en prints in aangepaste vintage kaders met een zwart-goud combinatie”, aldus nog Dagmar Verfaillie.

Tattoostijl

Zijn partner Ines Gevaert lanceert tijdens dat weekend haar nieuwste collectie juwelen, vijf jaar na de eerste reeks die in een razendsnel tempo was uitverkocht. “Nu maakte ik twaalf unieke ontwerpen met een knipoog naar mijn art-nouveau, florale en ornamentale tattoostijl. De gelimiteerde oorringen komen in twee kleuren, ze zijn krachtig maar toch vederlicht om te dragen dankzij de keuze voor licht hout als basis.”

Dagmar Verfaillie en Ines Gevaert selecteerden voor deze opendeur ook een aantal werken uit eerdere artwork collecties. Die zijn tijdelijk beschikbaar aan speciale prijzen. “Een uitgelezen kans om favorieten uit het verleden te herontdekken of om de collectie aan te vullen”, besluiten Dagmar en Ines.

Het expoweekend vindt plaats op zaterdag 30 november en zondag 1 december, telkens van 11 tot 18 uur in Arthouse The Liner, Handelsstraat 76, Roeselare. Vrij toegankelijk. (Bart Crabbe)

Info: www.theliner.be