Salon Radical brengt nieuwe tentoonstelling in Kortrijk

Binnen het kader van WONDER Creativity Festival is Salon Radical Performing & Art Studio, vanaf 31 oktober open met werk van onder meer actrice en beeldend kunstenaar Dolores Bouckaert, kostuumontwerpster Anita Evenepoel en danser-tekenaar Pé Vermeersch. Salon Radical brengt een nieuwe tentoonstelling onder de noemer ‘Een lijf, een lijn, een kostuum’. Op 3 november is er een speciale voorstelling met performance.

Salon Radical aan de Leopold I straat 12 in Kortrijk is een kunstenwerkplaats met een heel eigen visie op kunst. “We zoeken naar kunstenaars met een doorleefd verhaal, in alle disciplines. Muzikanten, beeldende kunstenaars, performing artists, dansers, schrijvers die empathisch zijn voor onze wereld en de kracht van schoonheid koesteren”, duidt filosofe-danseres Pé Vermeersch.

Bezielers van dit kunstenhuis zijn Pé zelf en kunsthistoricus Paul Vandenbroeck. Het openingsweekend start vanaf vandaag 31 oktober met actrice en beeldend kunstenaar Dolores Bouckaert, kostuumontwerpster Anita Evenepoel, danser-tekenaar Pé Vermeersch en Paul Vandenbroeck. Zij creëerden de tentoonstelling.

‘Een lijf, een lijn, een kostuum’

“Dolores en ikzelf zijn performers, we vertrekken vanuit de gewaarwording van ons lichaam, fragiel of erotisch en zintuigelijk”, zegt Pé.

“We stellen ons vragen: wat is naaktheid, wat is erotiek. wanneer zijn we object, wanneer subject. Wat verbindt ons met ruimte, de liefde voor het dier: het paard, de hond. Wanneer en hoe wordt onze fragiele naaktheid een kostuum, een huid of een schild.”

De tentoonstelling toont werk van Anita Evenepoel, pionier in het experimenteren met vormgeving rond het lichaam. Het wordt allemaal getoond via tekeningen, schilderijen en kostuums. “Alles wordt in een dynamische verhouding tot elkaar gebracht: tekening, schilderij, lichaam en kostuum worden speels met elkaar verbonden.”

“Een artist talk over ons en ons werk”

De tentoonstelling is te zien vanaf 31 oktober tot en met 10 november van 10:00 tot 18:00 uur en is gratis toegankelijk. Op zondag 3 november is er om 15:00 uur een ‘Artist Talk’.

“We gaan samen in dialoog over deze ervaringen, ons werk, onze gedachten, onze ideeën en onze manier van werken en onze uitwerking”, aldus Pé.