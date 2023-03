Ronde van Vlaanderenbrug in Kortrijk opgefleurd met kleurrijke streetart: “Sportief, met knipoog naar de Leie”

Het bruggenhoofd van de Ronde van Vlaanderenbrug kant Kortrijk Weide pronkt al een tijd met streetart, nu is ook de overkant aan de Trakelweg – na een weekend werk – een kleurrijke muurschildering rijker. De grijze betonnen muur werd opgefleurd met motiverende sportquotes en artistieke tekeningen. Intussen heeft Groot-Kortrijk zo’n veertigtal outdoor streetartkunstwerken.

Sportcoach Edward Houpline maakt vaak gebruik van de locatie. Dankzij de stedelijke projectsubsidie ‘Paint your city’ diende hij een voorstel in om het bruggenhoofd kleur te geven. Daarvoor werkt hij samen met streetartkunstenaars LA.KUS (Koksijde) en KIEWIE.9000 (Gent).

“Er passeren hier veel mensen en op deze locatie worden sportieve activiteiten georganiseerd, dus het kon naar mijn inzien wel wat artwork gebruiken. Met het ontwerp blijven we in het sportthema gecombineerd met een knipoog naar de Leie. Op de pijlers richting het water zien we een hart en longen, de essentie van sporten, en de snoek en de paling. Daarachter sieren motiverende spreuken de muren.”

Kiezen voor jong talent

De totaalprijs komt neer op een schappelijke 2.500 euro. “We kiezen voor jonge of startende artiesten zodat zij de kans krijgen om op dergelijke locaties hun creativiteit de vrije loop te laten gaan en hun portfolio uit te bouwen. Het resultaat is even professioneel. Iedereen die begaan is met streetart is welkom bij Jeugdcentrum Tranzit”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren.

Hou het park proper

Ook het skatepark Luxaplast aan de Marksesteenweg heeft er een nieuw streetartwerk bij van kunstenaar Lisa Gold (Lisa Goddeeris) die eerder het eerste bruggenhoofd van de Ronde van Vlaanderenbrug mee onder handen nam. Het kunstwerk in het skatepark wil de gebruikers stimuleren om het park proper te houden en hun afval in de vuilnisbak te deponeren.

Dien je idee in

Voor zij die de verhalen achter de verschillende werken te weten willen komen, is er de Kortrijkse Street Art Walk, georganiseerd door gidsenvereniging Gidsenplus in samenwerking met Toerisme Kortrijk. Zin om jouw werk tentoon te stellen op één van de nu nog lege muren in je buurt? Of ken je een artiest die Kortrijk meer kleur kan geven? Dien dan je idee in: de voorwaarden voor de projectsubsidie zijn te vinden via de website van Jeugdcentrum Tranzit.