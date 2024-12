Rita Waelkens wint publieksprijs Vangst

De vernieuwde exporuimte van CC De Schakel in Waregem was in december het decor voor de indrukwekkende tentoonstelling Vangst. Gedurende drie weken konden kunstliefhebbers uit Waregem en omstreken genieten van een veelzijdige expositie met werken van ruim 50 lokale kunstenaars.

Op zondag 22 december vond de feestelijke afsluiting plaats, waar de winnaar van de publieksprijs werd bekendgemaakt. Het publiek koos overtuigend voor Rita Waelkens. Haar kunstwerk ‘Strak met bladgoud’ maakte een diepe indruk op de bezoekers. Dit werk wist het publiek te betoveren met zijn kleurrijke palet, de positieve energie die het uitstraalt en het vakmanschap van acryl, gecombineerd met bladgoud.

“Ik ben ontzettend dankbaar voor de steun en waardering die ik heb gekregen”, reageerde een zichtbaar tevreden Rita Waelkens tijdens de finissage. “Hoewel ik al meerdere tentoonstellingen heb mogen doen, voelt deze solo-expositie in het Koetshuis als een bijzondere erkenning. Het biedt me de kans om mijn volledige oeuvre in een intieme setting met het publiek te delen.”

Expo met zus

Wat de prijs extra bijzonder maakt, is dat Rita Waelkens een week later al gepland had om samen met haar zus Roos Waelkens in het Koetshuis te exposeren. De twee zussen, die al vaker samen tentoonstelden, delen een passie voor kunst, maar hebben elk een unieke stijl. Rita brengt een combinatie van abstracte en figuratieve schilderijen in acryl, waarvan sommige verfijnd zijn met bladgoud, terwijl Roos intrigeert met haar keramische creaties. “Onze werken vullen elkaar mooi aan en vormen samen een harmonieuze combinatie”, zegt Rita met een glimlach.

De expositie trok honderden bezoekers, die lovend spraken over de professionaliteit en diversiteit van het tentoongestelde werk. “Het is geweldig om te zien hoeveel talent onze regio te bieden heeft”, aldus een van de bezoekers. De vernieuwde exporuimte bewees zich als de perfecte plek om kunst tot leven te brengen, met een toegankelijke opstelling en inspirerende sfeer.

Nog meer moois

Met Vangst heeft Waregem laten zien dat lokale kunst springlevend is. Voor wie het werk van Rita en Roos Waelkens wil ontdekken, zijn er alvast twee gelegenheden om te genieten van hun creaties. Rita presenteert haar solo-expositie van 30 april tot 5 mei 2025 in het Koetshuis, gevolgd door een gezamenlijke tentoonstelling met Roos van 8 tot 12 mei 2025. Rita belooft het publiek te verrassen met nog meer moois, dus zorg dat je erbij bent! (GD)