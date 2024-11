Rita Bracke exposeert op de Kunstmuur

Tot en met zondag 15 december kan je op de Kunstmuur in d’Iefte werken bekijken van Rita Bracke. Een veelzijdige kunstenares die een grote mix van kunstvormen brengt, waaronder batik, pastel, aquarel, vilten en gemengde technieken.

Rita Bracke is al ruim 20 jaar actief. “Heel veel vrije tijd gaat naar mijn creatieve bezigheden”, verduidelijkt Rita. “Ik ben grotendeels autodidact, maar ging toch verscheidene keren in de leer om mijn vaardigheden aan te scherpen. Zo volgde ik een opleiding batik in Gent, een opleiding sierkunsttekenen bij Hugo Vander Vekens en diverse workshops met onder meer de Russische docent Serguey Davodov.”

Grote Prijs Vlaanderen

Ze heeft er al heel wat exposities op zitten en behaalde al diverse erkenningen. Zo won ze in 2002 de Internationale Grote Prijs van Vlaanderen. Deze gouden medaille kon ze in het Casino van Blankenberge uit handen van de International Artistic Club in ontvangst nemen. Voorts won ze onder meer de Prijs van de Stad Gent (gouden medaille Spectraal) en de prijs van de gemeente Koksijde. Haar werk wordt erkend in verschillende selecties, waaronder de Europese Kunstverdienste.

Rita Bracke is een veelzijdige kunstenares die verschillende disciplines beoefent, waaronder batik op zijde met hete was. Ze staat bekend om haar experimenten met diverse materialen en technieken, en om het combineren van verschillende media om unieke kunstwerken te creëren.

“Rust is een belangrijk thema in een deel van mijn werk, wat tot uiting komt in de keuze voor zachte kleuren en organische vormen. Mijn werk straalt een gevoel van evenwicht en harmonie uit, dat de kijker uitnodigt om te ontspannen en te reflecteren.”

Ronde vormen

De kunstenares heeft een voorliefde voor ronde vormen, die vaak terugkomen in haar werk. Deze variëren van organische vormen die doen denken aan natuurlijke elementen zoals stenen en bomen, tot meer geometrische abstracties.

In haar werk speelt de relatie tussen mens en natuur vaak een belangrijke rol. Ze laat zien hoe deze twee elementen op verschillende manieren met elkaar verweven zijn en elkaar beïnvloeden. Hoewel Rita Bracke veelzijdig is, heeft haar werk een duidelijke, herkenbare stijl. Een stijl die uitnodigt tot reflectie en bewondering voor de schoonheid van de wereld om ons heen. (DRD)