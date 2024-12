Retrospectieve focust op werk en leven overleden kunstenaar Arnold Vanhee

Nog tot en met 6 januari volgend jaar kan je in Galerie Blomme in de Ooststraat in Roeselare de retrospectieve tentoonstelling over het werk en leven van kunstenaar Arnold Vanhee bezoeken. “Arnold had nog heel wat werken die het publiek nog niet te zien kreeg. Met de expo brengen we daar verandering in. Meteen focussen we ook op zijn levensloop”, aldus zijn weduwe Ria Vergote.

Het nieuws op 19 oktober 2023 dat Izegems kunstenaar Arnold Vanhee op 72-jarige leeftijd was overleden, kwam bij velen als een donderslag bij heldere hemel. “Het is inderdaad snel gegaan”, bevestigt zijn weduwe Ria Vergote. “Arnold is een drietal maanden ziek geweest.”

Het was medio 2023 toen Arnold Vanhee al voor de 16de keer exposeerde in het stadhuis van Damme. Hij toonde er telkens met veel succes zijn nieuwste creaties. Het was dus zijn laatste expo daar. “Anders dan de voorgaande jaren zat het niet mee. Door het regenweer viel het aantal bezoekers tegen en de gezondheid speelde Arnold ook parten.” Aan kunst creëren is hij daarna niet meer toegekomen. “Hoewel hij zich leek te vervelen, vond hij niet langer de moed en de inspiratie hiervoor”, klinkt het.

Een fel contrast met wat het ooit is geweest. “Arnold stamt uit een kunstenaarsfamilie”, legt Ria Vergote uit. “Hij ging aanvankelijk aan de slag met witsteen, hout en zelfs keramiek, maar toen hij als zelfstandige aan de slag ging en een bedrijf startte, was er nauwelijks nog tijd voor. Al kwam zijn creativiteit ook in zijn beroepsbezigheden bovendrijven. Toen hij later zijn bedrijf van de hand deed, heeft hij de draad van kunst creëren weer opgenomen.” Witsteen, hout en keramiek bleven echter achterwege: Arnold besloot de weg van de schilderkunst op te gaan. Geen enkele kunstrichting ging hij uit de weg.

Origineel en vernieuwend

“Ik daag mezelf constant uit om iets te maken dat origineel en vernieuwend is”, zei hij een jaar voor zijn overlijden nog tijdens de voorstelling van een kunstboek waarin zijn werken waren opgenomen. Zijn derde publicatie al was het toen. Een grote uitdaging werd het toen hij samen met zijn echtgenote gewond raakte door een ongeval met een trap en ze beiden een tijdlang immobiel raakten. “Grote schilderijen maken kon toen even niet, en fijn met een penseel de slag gaan was ook zijn ding niet, maar boetseren lukte wel. Hij werkte met was, om er later bronzen objecten van te maken.”

Doordat zijn levensloop al even boeiend is als de kunstwerken van zijn hand, besloot de familie naast de schilderijen en andere kunstobjecten ook zijn leven te belichten in Galerie Blomme. “Hij had de expositieruimte trouwens zelf nog vastgelegd, je mag er immers maar om de twee jaar tentoonstellen. Door zijn ziekte werd dit aanvankelijk geannuleerd, maar toen we het plan opvatten om een retrospectieve op te zetten, besloten we te polsen of de galerie nog vrij was en dat was het geval van 26 december tot en met 6 januari”, zegt Ria Vergote nog.