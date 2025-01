Project-atelier exposeert in Galerie Blomme

Het project-atelier van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten is te gast in Galerie Blomme. Dit atelier is een open werkplaats waar cursisten via een eigen idee of een origineel concept iets in beeld brengen. Daarbij maken ze gebruik van alle mogelijke beeldende middelen en materialen. Cruciaal is het doorbreken van de hokjesmentaliteit terwijl de kunst niet wordt gezien als een autonoom eindproduct maar als een work in progress of iets vergankelijks.

De tentoonstelling is nog te zien vrijdag, zaterdag en zondag tot 2 februari telkens van 14 tot 18 uur.