Piet Peere toont Griekse goden in Galerie Lloyd

De Brugse kunstschilder, graficus en beeldhouwer Piet Peere (67) exposeert in Galerie Lloyd. Hij toont er zijn grote op de Griekse mythologie geïnspireerde olieverven op doek.

Zijn Griekse goden, met de legende over de ongebreidelde passie tussen Ares en Aphrodite, zijn een spiegel van een diep gebrekkige mensheid, die onderhevig is aan intense passies, zwakheden, woede, wraak en jaloezie. En toch blijven ze goddelijk. “Piets goden, saters en helden lijken misvormd door een innerlijke storm, en zijn vermogen om dit Dionysische pantheon over te brengen is zijn grote kracht”, aldus curator Daniela Chirion. “In mijn werk lees je hoe het met mij gaat”, zegt Piet. Op de foto v.l.n.r. exposerend kunstenaar Piet Peere, curatoren Iris Drypondt en Daniela Chirion, galeriehouder Katrin De Buck en Herlinde Ghyoot.

De expo loopt tot en met 8 april in de Vlaanderenstraat 76, van vrijdag tot zondag van 11 tot 14 uur en van 14.30 tot 18 uur. Info: www.galerielloyd.be (ML/foto ML)