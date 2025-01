Nooit eerder tentoongestelde werken van Ensor zaterdag te zien in museum in Doornik

In het Museum voor Schone Kunsten (Musée des Beaux-Arts) in Doornik zijn komende zaterdag gravures van James Ensor (1860-1949) te zien die nooit eerder zijn tentoongesteld. Dat heeft het museum woensdag aangekondigd. De tentoonstelling maakt deel uit van een samenwerking tussen het museum en het lokale filmfestival Ramdam.

De gravures van de Oostendse kunstschilder zijn afkomstig van een recente schenking van de familie Dujacquier aan de Koning Boudewijnstichting. Ze worden door het Doornikse museum bewaard. Op zaterdag 25 januari worden ze om 14.30 en om 16.00 uur voor het eerst getoond aan de bezoekers van het museum.

Mensen die een toegangsticket hebben gekocht hoeven geen extra bedrag te betalen, maar het aantal plaatsen is wel beperkt. Via de website van het museum kan er gereserveerd worden.

Collectie

Het museum zal bij die gelegenheid ook zijn andere werken van Ensor tentoonstellen. Het Musée des Beaux-Arts beschikt namelijk over een collectie Ensors, die aan het eind van de 19de eeuw waren aangekocht door kunstverzamelaar en mecenas Henri Van Cutsem. Het gaat onder meer om de schilderijen ‘Het moeras’ en ‘Stilleven met eend’. Ook een vijftigtal schetsen – studies van voorwerpen en figuren – die Ensor rond 1880 in ruil voor enkele franken naar Van Cutsem stuurde, bevinden zich in de collectie. Ook een derde schilderij dat eigendom is van het museum, ‘Pierrot en skeletten’, is zaterdag nog te bezichtigen.