Nieuwe expo rond Stijn Streuvels geopend in de bib van Zwevegem

Om de 150ste geboortedag van Stijn Streuvels (1871-1969) luister bij te zetten, bundelden jonge woordkunstenaars en illustratoren uit de ruime regio rond Kortrijk de krachten in de expo Het uitzicht der dingen in Zwevegem.

In deze tentoonstelling is het werk te zien van acht illustratoren: Larissa Viaene, Willem Moreel, Shanna Coppens, Xavier Truant, Flore Deman, Toon Delanote, Lara Jakoba Breine en Klaas De Baere. Zij lieten zich inspireren door Stijn Streuvels, Het Lijsternest en het jonge schrijftalent uit het project. Hun beelden brengen de wereld van Streuvels naar een hedendaagse context. Naast de expo is er ook een bijhorende bundel met teksten van Loeke Vanhoutteghem, Alice Spinoy, Martijn Verhelst, Joke De Kerpel, Hans Depelchin, Laura Nollet en Salma Nachi. Deze bundel is te koop in de bib.

Nog tot 6 januari

De expo werd al officieel geopend. Ex-bibmedewerker en Het Lijsternest-vrijwilliger Bea Vande Meulebroeke gaf uitleg over Streuvels en de tentoonstelling. De expo Het uitzicht der dingen is een project van Openbare Bibliotheek Kortrijk en Het Lijsternest. Je kan de expo gratis bezoeken in de bib tot 6 januari 2023, tijdens de openingsuren. (GJZ)