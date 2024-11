Nieuwe expo en boek van Rik Vermeersch (75) in Lendelede: “Kunst is als liefde, het mooiste wat er bestaat”

Rik Vermeersch vierde eerder dit jaar zijn 75ste verjaardag. “Een mijlpaal die ik wilde markeren door recent werk van mij tentoon te stellen in ‘Atelier José Vermeersch’ in de Lampernisbeekstraat”, vertelt Rik. “Tegelijkertijd verschijnt er een nieuw boek met daarin 90 procent van mijn werken van de afgelopen tien jaar. Zowel de expo als het boek dragen dezelfde naam: ‘De Verdinglijking’.” Maar wat betekent die titel nu?

“Je zou kunnen zeggen dat ik geboren ben in de kunst”, lacht Rik. “Dat klopt ook, want ik begon al heel jong te experimenteren. Dat kan haast niet anders als je vader een bekende kunstenaar is.” José Vermeersch, Riks vader, was een gerenommeerde beeldhouwer en keramist. “Zijn invloed was groot, maar ik vond al snel mijn eigen weg in de kunst.”

‘De Verdinglijking’

“De bron van mijn werk ligt in verwondering”, legt Rik uit. “Voor mij is verwondering iets mysterieus, een diepe fascinatie voor de zichtbare werkelijkheid, voor het verschijnen van de dingen. Die ‘dingen’ kunnen alles zijn: mensen, voorwerpen, stillevens… Ik behandel al deze verschijningen gelijkwaardig, zonder onderscheid. Als ik schilder, maak ik geen hiërarchie tussen een mens en een stoel. Het gaat mij om de pure aanwezigheid van het object, om de emotie die het oproept. Daarom spreek ik over een ‘verdinglijking’ in mijn werk. Die benadering wordt steeds explicieter en is de inspiratie voor de naam van mijn tentoonstelling en mijn boek.”

Geen hiërarchie

Voor Rik is het ontbreken van hiërarchie een belangrijk thema, zowel in zijn kunst als in zijn leven. “Het is de mens die hiërarchie creëert en dingen een naam geeft. Voor mij verdienen alle verschijningen evenveel aandacht. Die visie pas ik ook toe in mijn dagelijkse leven: openstaan voor alles en iedereen, met respect voor de wereld om je heen.”

“Kunst is het mooiste wat er bestaat, net als liefde”, vindt Rik. “Maar de kunstwereld zelf is een ander verhaal. Die wordt vaak gedomineerd door kapitalisme, trends en de successen van beroemde namen en grote galerieën. Hierdoor krijgt slechts een deel van de kunstwereld aandacht, terwijl er zoveel meer is. Ik heb altijd geprobeerd daar los van te blijven.”

Abstract realisme

Riks schilderijen worden weleens ‘pointillistisch’ genoemd door de stippenachtige penseelstreken, maar daar kan hij zich niet in vinden. “Mijn techniek heeft niets met pointillisme te maken. Ik werk met rechte penseeltrekken en schilder volgens een raster. Ik begin bovenaan het doek, werk van links naar rechts en baan me zo strook na strook een weg naar beneden. Mijn stijl zou je misschien ‘abstract realistisch’ kunnen noemen. Ik vind het een voordeel dat men mij moeilijk in een kunststroming kan onderbrengen.”

Expo en boek

De onderwerpen van zijn werk omschrijft Rik als alledaags. “Figuren, landschappen, stillevens, objecten… Voor de expo ‘De Verdinglijking’ selecteerde ik een veertigtal werken die ik de afgelopen drie jaar maakte. Mijn productie is op mijn 75ste nog altijd onverminderd. Ik werk elke dag in mijn atelier.”

Het bijbehorende boek ‘De Verdinglijking’ bundelt 90 procent van zijn werken van de afgelopen tien jaar en is te koop voor 35 euro. Het is verkrijgbaar in Atelier José Vermeersch in Lendelede of bij Rik thuis in de Oude Paanderstraat 27 in Meulebeke. Contact: 051 48 81 71 of rik.vermeersch@skynet.be.