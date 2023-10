Nele Decorte start met atelier waar ze workshops geeft en een goed doel voor kinderen steunt

Ze studeerde voor beeldhouwster, maar wilde haar zoektocht naar de schoonheid nog op andere manieren gestalte geven. En dus startte Nele Decorte een atelier waarin ze workshops voor kinderen en volwassenen organiseert, en steunt ze een creatief goed doel in Peru.

Nele Decorte (45) is beeldhouwster en startte een vijftal jaar geleden in bijberoep met haar kunstatelier in de Veldstraat in Esen. Ze is getrouwd met Steve Cuylle, en samen hebben ze twee dochters.

“Na het zien van een beeld van Antoni Gaudí in de Sagrada Familia in Barcelona, wist ik het zeker: ik wil beeldhouwer worden”, vertelt Nele. “Ik trok naar Sint-Lucas in Gent en in 2000 studeerde ik daar af. Maar mijn honger om bij te leren, om op een andere manier te creëren bleef groot. Ik volgde cursussen, waaronder vijf jaar keramiek en glas in lood. Op een bepaald moment zei ik wel tegen mezelf: ‘Doe nu maar gewoon wat je altijd al hebt willen doen: in 3D werken, boetseren en beeldhouwen.’ Ik heb het geluk gehad dat ik de juiste mensen heb leren kennen en op de juiste plaatsen ben terechtgekomen. Dat was iedere keer weer verrijkend.”

Piramides en vogels

Nele is educatief medewerker op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort. “Daar kan ik oefenen in het ‘onderwijzen’ en het vertellen voor groepen. En werken in zo’n mooie omgeving is inspirerend.”

“Ik voelde ook de nood om samen met kinderen iets rond kunst te doen, ook vanuit de ondervinding met mijn eigen dochters, die niets van kunstgeschiedenis kenden. Daarom ben ik dan begonnen met workshops voor kinderen vanaf het vierde leerjaar. We kijken bijvoorbeeld naar de periode van de piramides in Egypte. Ik vertel de kinderen wat dat zijn en hoe die er zijn gekomen, en dan kijken we samen naar de connectie daarvan met de natuur. Vanuit het atelier kijken we naar de tuin, waar heel veel vogels zitten, we hebben het over hun kleur, over hoe ze zich verplaatsen, we leren hun naam… De verwondering van een kind is zalig, hoe het naar alles kijkt, alles in zich opneemt: machtig. Aan het eind maken de kinderen dan zelf een werkje dat aansluit bij wat ze hebben geleerd en waarin ze hun eigen fantasie leggen.”

“Ik wil vooral mijn hobby ’s en interesses delen, zowel met kinderen als met volwassenen. Over kunst vertellen en iedereen in verwondering brengen over al het moois dat de wereld te bieden heeft, dat is de wens die aan de basis ligt van dit kunstatelier.”

Een tentoonstelling met eigen werk zit er nog niet meteen in. “Daarvoor heb ik nog niet genoeg werken”, zegt Nele. “Het is wel de bedoeling dat ik in dit atelier – dat ik sinds begin dit jaar heb – nieuwe werken kan maken, om dan ergens tegen eind volgend jaar een tentoonstelling te kunnen organiseren.”

“Ik werk vooral met klei om te boetseren, maar voor het beeldhouwen meestal met speksteen. Mijn werken zijn een eeuwige zoektocht naar het mooie. Hoewel ik me niet direct op één stijl richt, vinden de meeste mensen mijn werken toch heel herkenbaar. Inspiratie vind ik heel vaak bij de Inca’s en de Azteken, in de symboliek van de Zuid-Amerikaanse kunst. Dat is begonnen door een tante die afkomstig is uit Colombia, zo heb ik de kleuren en de warme uitstraling van de mensen daar leren kennen. Ik wil die wereld naar hier brengen.”

Yuyu de lama

Het atelier heeft ook een mascotte. “De lama is het symbool van het atelier. Ik kreeg die cadeau van een kindje, dat bij het zien van de knuffel aan mij moest denken. De naam van de lama, Yuyu, is tegelijkertijd ook de naam van het goede doel van het atelier. De lama gaat met mensen mee op reis en zo verzamel ik foto’s van Yuyu in allerlei landen, die ik dan op een wereldkaart presenteer zodat de kinderen ook iets van die landen zien.”

“Het begon toen ik contact had met een Peruviaans paar dat zich inzet om de kinderen daar de oude ambachten van de Inca’s aan te leren, en ervoor te zorgen dat kinderen alle aandacht en middelen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontplooien. Hun project heet Puma-Ayni. En toen daar op een bepaald moment een lama werd geboren, is mijn kunstatelier er de meter van geworden. Sindsdien doe ik ieder jaar met De Warmste Week een weekend lang iets ten voordele van Puma-Ayni. Dan kan ik een mooi bedrag storten voor hun werk.”