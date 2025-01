Na schilderijen en tekeningen focust Dwin nu ook op beeldjes

Dwin Versmesse (69) woont met haar man Frans Lingier (75) in de Ruddervoordestraat en creëert al bijna drie decennia kunst. Tot nu toe legde ze zich hoofdzakelijk toe op tekenen en schilderen, maar sinds kort heeft ze een nieuwe dada. Ze maakt beeldjes met de textielverharder Powertex en het poeder Stone Art. Vooral figuratief werk in haar geliefde kleurencombinatie rood met blauw.

Rode mummietjes

2025 wordt een heel bijzonder jaar voor Dwin. Dan is ze 70 jaar, viert haar 50ste huwelijksverjaardag en is 30 jaar kunstenares. Een drievoudige aanleiding voor een tentoonstelling. Die zal in De Kluze op het Conscienceplein plaatsvinden.

“Het voorbije jaar was ik een beetje op het schilderen uitgekeken en zo ben ik met het maken van beeldjes gestart”, zegt ze. “Ik kreeg de smaak te pakken via een vriendin: stadsgenote Hilde Deneweth. Zij heeft me de techniek van Powertex en Stone Art bijgebracht en ik had het procedé snel in de vingers. Ik ben er helemaal weg van.”

Ze noemt de personages die ze creëert haar mummietjes. Ze start telkens met een geraamte van aluminiumdraad, dat ze bekleedt met zilverpapier. Dan bevestigt ze er plakband op en omwikkelt het met in Powertex gedrenkte strookjes textiel. Ook gebruikt ze geregeld het Stone Art-poeder om er een korrelige textuur aan te geven. Tot slot worden de beeldjes geschilderd in rood en blauw. “Rood staat voor mij synoniem voor warmte en blauw voor rust”, zegt ze. “Het zijn de kleuren die ook in mijn schilderijen opduiken.”

Grote belangstelling

De beeldjes worden op metalen sokkels vastgemaakt. “Die sokkels koop ik zowel nieuw als tweedehands”, aldus Dwin. “Ze geven het geheel extra cachet. In mijn jubileumjaar 2025 wil ik naast schilderijen en tekeningen tientallen beeldjes kunnen exposeren. Er is grote belangstelling voor. Mijn beeldjes vallen bij de mensen in de smaak. Daar ben ik natuurlijk blij om. Ik haal er positieve energie uit.” (JS)

