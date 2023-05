N-VA wil kunstwerk ‘De Ontmoeting’ niet aan vrijetijdscentrum in Jabbeke

‘De Ontmoeting’, zo heet het kunstwerk van Paul Perneel dat straks aan het vrijetijdscentrum komt in Jabbeke . N-VA ziet dit echter liever niet gebeuren, omdat er volgens hen geen visie is rond kunstwerken in het Jabbeekse openbaar domein.

Paul Perneel is de man die de monumentale ontmoetingspoort van de Onze-Lieve-Vrouwekliniek in Brugge ontwierp. Reeds een tiental jaren staan er twee werken van hem op het grasplein aan de Stationsstraat. Wie vanaf deze kant Jabbeke binnenrijdt, kan er niet naast kijken. Paul Perneel mocht ze daar op de ’spie’ met toestemming van het agentschap Wegen en Verkeer plaatsen. Ze bleven eigendom van de kunstenaar. Het ene monumentale beeld is al weg naar een nieuwe eigenaar. ‘De Ontmoeting’ wordt nu door de gemeente aangekocht voor 85.000 euro, het is de bedoeling dat deze de toegangszone van het Vrije Tijdscentrum bepaalt.

“Geen visie”

N-VA Jabbeke ziet dit niet graag gebeuren. “Er is geen visie,” stelt Marleen Vanden Broucke. “Er zit geen waardebepaling in het dossier. Er is op zijn minst noodzaak aan objectivering van de aankoopprijs door externe deskundigen nodig. Deze manier van werken voedt alleen maar de opinie dat de aanschaf van het kunstwerk niet aan objectieve criteria is afgetoetst.”

Bescheiden lijn

Volgens schepen van cultuur Claudia Coudeville is er wel een visie, een bescheiden lijn om voortaan kunstwerken van Jabbeekse kunstenaars aan te kopen. “De laatste twee legislaturen hadden we niet het idee om kunst aan te kopen. Met de brandweerfactuur nog in de maag, was dit iets waar we ons als bestuur wat van af hielden,” stelt Claudia Coudeville. “Ondertussen hebben we het kunstwerk van Livia Canestraro aangekocht en is er een bepaalde lijn gezet. Een voorzichtig, bescheiden lijn waarbij het gemeentebestuur de intentie heeft een paar keer in een legislatuur een kunstwerk aan te kopen van een bekende Jabbeekse kunstenaar.”

“Paul Perneel heeft heel wat kunstwerken staan in diverse steden. Hij is regionaal, nationaal en internationaal gekend. Zijn voorstel was democratisch en het kunstwerk dat aangeboden wordt past met de plaats waar deze de omgeving zal aankleden. Het kunstwerk symboliseert voor wat het Vrije Tijdscentrum staat, een plaats van ontmoeting.” (PA)