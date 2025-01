Microgolfstralen gaan klopkever in historisch belangrijke Keizer Karelschouw in Brugge te lijf

De restauratie van de Keizer Karelschouw en de houten omgeving in het Brugse Vrije op de Burg is volop bezig. Voor de vernietiging van de klop- of knaagkever die het houtwerk heeft aangetast, wordt gebruik gemaakt van een innovatieve techniek met microgolfstralen.

De restauratie van de Keizer Karelschouw startte in september 2024. “Die restauratie drong zich op omdat de schouw beschouwd wordt als een van de belangrijkste renaissance kunstwerken in de Nederlanden”, aldus schepen van Patrimoniumbeheer Pieter Marechal. “Uit onderzoek bleek dat de houten onderdelen van de schouw en de omliggende delen zoals de zolders door de klop- of knaagkever waren aangetast.”

Er werd daarom een onderzoeks- en restauratiedossier opgesteld dat in opdracht van de Stad wordt begeleid door restauratie-architect Benoît Delaey en in nauwe samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium, de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken en Musea Brugge.

Om de risico’s te beperken stelde de aangestelde houtrestaurator Martijn Remmen voor om voor de houtbehandeling niet te opteren voor de verhitting, maar te kiezen voor de innovatieve techniek met microgolfstralen, die even effectief is voor de behandeling zoals die vereist in het Brugse Vrije.

Schepen Pieter Marechal wijst er op dat de restauratie een gedetailleerde aanpak en gespecialiseerde expertise vergt. Daarom werd voor elke fase van het proces dan ook een team van experts ingeschakeld en werd onder leiding van Benoît Delaey en in samenspraak met de Stad, het Agentschap Onroerend Erfgoed en andere partners een innovatief restauratieplan uitgewerkt.

Na de restauratie zal de schepenkamer met daarin de Keizer Karelschouw opnieuw de grandeur van haar rijke geschiedenis weerspiegelen. De schouw werd ontworpen in 1528 door Lanceloot Blondeel en is een eerbetoon aan Keizer Karel en is een blijvende getuige van de macht en rechtspraak die ooit in het Brugse Vrije zetelden. De heropening van de zaal staat gepland in april.