Meetjeslandse kunstenaars exposeren in oorlogsmuseum

Onder de naam ‘Where Art & Museum Meet’ stellen vijf Meetjeslandse kunstenaars nog tot en met 30 november hun werk tentoon in het Canada-Poland War II Museum. “Na het succes van onze openluchtexpo eerder dit jaar, besloten we om nu ook binnen eens een tentoonstelling op touw te zetten. Alle stijlen komen daarbij aan bod: van klassiek tot abstract”, zegt Benedicte Van Landschoot van het oorlogsmuseum.

Een eerste kunstenaar van wie je momenteel in het Canada-Poland War II Museum het werk kan bewonderen, is Erik Hebberecht (72) uit Adegem. Met zijn werken gaat hij de interactie aan met het publiek. Met sterke nadruk op enerzijds materie en anderzijds kleur wil hij binnendringen in het brein van de toeschouwer, waarbij hij telkens de nodige ruimte laat, zodat de toeschouwer zichzelf in het werk kan plaatsen. Een tweede kunstenaar van wie je momenteel het werk kan bewonderen, is Debby Neyt (37), eveneens uit Adegem. Debby houdt het graag kort en gebruikt acrylverf om haar ideeën te laten samensmelten tot een geheel. De meeste inspiratie haalt ze uit kleuren en/of vormen in de natuur. De derde kunstenaar die deelneemt aan de expo is Lieve Dehond (58) uit Waarschoot. Lieve schildert met olieverf op doek. Ze schildert het liefst mensen. Dat doet ze vanuit haar bewondering en liefde voor de schoonheid van de mens in al zijn etnische diversiteit.

50 jaar ervaring

Ook Rony Verstraete (70) uit Eeklo neemt deel aan Where Art & Museum Meet. Jarenlang heeft Rony Verstraete als beeldhouwer volumes tegenover elkaar geplaatst. In zijn recentere zoektocht in de schilderkunst onderwerpt hij zich aan dezelfde impressies. Het onderwerp is nauwelijks belangrijk, wel de texturen op het doek, de verfstreken, de manier van schilderen, het uitbeelden en het evenwicht tussen wat wel en niet wordt afgebeeld. De vijfde en laatste kunstenaar die deelneemt aan Where Art & Museum Meet is Maurits Huysman (81) uit Waarschoot. Hij schildert al 50 jaar en volgde ook les aan de kunstacademie van Eeklo. Landschappen en stillevens zijn Maurits’ specialiteit. Tijdens zijn carrière nam hij ook heel vaak deel aan groepstentoonstellingen. Hij schilderde ook de landschappen voor de permanente oorlogsexpo in het Canada-Poland War II Museum. (MIWI)

‘Where Art & Museum Meet’ loopt nog tot en met 30 november het Canada-Poland War II Museum in Staalijzer 13A in Adegem. De expo is gratis te bezoeken van 12 tot 18 uur. Meer info via www.canadapolandmuseum.com of op het nummer 050 71 06 66.