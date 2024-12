Marc Belderbos wil historische muurschilderijen redden: “Een heel triestig verhaal”

Marc Belderbos (70) wil historische muurschilderijen uit de jaren 1800 redden van de vernietiging. De schilderijen zijn eigendom van de Koning Boudewijnstichting. “Ze willen geen stockagegeld meer betalen en ze laten vernietigen. Ik hoop nu op iemand die ze kan en wil overnemen”, vertelt architect Marc Belderbos.

De zes in Astene bij Deinze gestockeerde muurschilderijen maakten deel uit van het huis Storme in Waregem. “Het huis werd in 1995 gesloopt, maar mevrouw Degroote, die er destijds woonde, liet de schilderijen, van cultureel grote waarde, afnemen en stockeren”, vertelt Marc. “De Koning Boudewijnstichting is daar nu eigenaar van. Via mijn vrouw, die met veel enthousiasme de schilderijen wilde stockeren, staan ze nu aan 100 euro per maand bij ons thuis. De Koning Boudewijnstichting betaalde dat bedrag, maar in 2023 beslisten ze niet meer te betalen. We willen ze vernietigen, klonk het. Mijn hart ging bloeden. Een heel triestig verhaal. Ik contacteerde de cultuurdienst van Waregem en het schepencollege, maar zij weten niet waar ze de zes schilderijen van 3 op 4 meter moeten onderbrengen. Indien ze op een publieke plaats zouden terechtkomen, wil de Koning Boudewijnstichting de transport en renovatiekosten betalen. Ze kunnen natuurlijk ook ergens privé terecht. Sinds een jaar gebeurt er echter niets meer. Dit is 18de-eeuws. Dit zijn geen banale schilderijen, maar echte kunstwerken.”

Intensieve zorgen

Notaris Ferdinand Storme betrok begin vorige eeuw (anno 1813) het statige herenhuis in de toenmalige Kwaestraete (of Kortrijkstraat) dat door hemzelf ofwel door zijn schoonvader Godefroid Voulez werd vergroot. Hij installeerde er zijn kabinet. Op oude prentkaarten wordt de woning van Kasteel Storme genoemd. Men kan de naam van de schilder of decorateur van de panoramische wandschilderingen niet achterhalen. Toen in het jaar 1990 het vroegere huis Storme door een groep ondernemers aangekocht werd, heeft projectontwikkelaar Guido De Deyne ons als projectleider voor de recuperatie, de mogelijkheid gegeven een aantal waardevolle elementen uit de afbraak te redden. De meeste intensieve zorgen gingen uiteraard naar de vrij monumentale wandschilderijen die rechtstreeks op bepleistering geschilderd waren. De technische proeven voor het bepalen van de juiste methode van afname en het scenario van de behandeling van de schilderijen werden uitgevoerd door Walter Schudell, kunsthistoricus-restaurateur, gespecialiseerd in de behandeling van wandschilderijen. In het huis Storme vonden we op twee plaatsen muurdecoraties. De vier wanden rechtstreeks met olieverf op de bepleistering beschilderd, toonden panoramische taferelen met voorstellingen van het 18de-eeuwse kasteel, het landschappelijk park en de schilderachtige omgeving van Wannegem-Lede in Oost-Vlaanderen. De schilderijen zijn wellicht na de verbouwing van het huis door Boulez of Storme, in het eerste kwart van de 19de eeuw, op de voorlopige afwerkingslaag aangebracht.

Baron Baut

Wat het afgebeelde betreft, valt aan te stippen dat we te maken hebben met unieke vroeg-19de-eeuwse iconografische documenten omtrent het kasteel en het landelijke park, in 1789 opgetrokken door architect Guimard, ontwerper van het Koningsplein in Brussel. Naast het kasteel wordt in de panoramische wandschilderingen vrij veel belang gehecht aan het landschapspark. Baron Baut, die op twee panelen staat afgebeeld, was een fervent bewonderaar van de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau en de Duitse landschapsarchitect Hirchfeld. “Ik hoop dit nu onder de aandacht te brengen”, zegt Marc ten slotte. “Het zou heel jammer zijn dat dit waardevol stuk geschiedenis vernietigd moet worden.”